新歌MV吊威也3小時見暈 陳奕迅開騷有壓力 感激途人鼓勵

Eason演唱會前推出《人啊人》MV，新歌由林家謙作曲、周耀輝填詞、李榮浩編曲，電影《手捲煙》導演陳健朗執導。MV用了很多CG及試驗性的特技，陳健朗表示，「畫面想表達一個人瀕死期間的經歷，部分研究表示，人死後仍可有時間回顧一下整個世界，所以我們大膽幻想，當你離開肉身成為另一種存在時，用第三身看人生又是什麼？」並想告訴大家什麼是「人」，「人」應何去何從？引出人生如夢幻泡影、如露亦如電，反正你我一樣終有一日灰飛煙滅，又何必再有執念。

捱凍全身淋黑漿

MV花了近20小時拍攝，Eason吊威也吊了3小時，直認有點腦充血見暈，「其實我不知拍緊什麼，好耐冇試過咁拍MV，不過我信導演。吊威也其實都辛苦，我冇受過訓練，在半空中成日自動後空翻，hold唔到好耐。好彩今次班武指都合作過，不停教我點做」。

除吊威也，Eason整個人被淋黑漿，又與大班舞者跳舞，「黑漿是芝麻糊混合『鬼口水』而成，被淋了四五次，覺得好凍同埋變咗條鱷魚，因為黑漿流入眼睛，好似有層霧，似鱷魚眼睛灰灰哋，但幾好玩，睇相效果好震憾」。

娛樂組