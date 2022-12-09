父親林俊賢負面新聞登榜首感不快 林鈺洧：我都唔開心想人安慰

似諷許子萱不盡責 認講錯嘢

至於亞軍許子萱最近缺席親善活動，林鈺洧解釋對方出外旅行，問她有沒有旅行計劃？她說：「暫時未有計劃，我好盡責。」怕不怕令人覺得她暗諷對方不盡責，林鈺洧急補鑊，「不是、不是，死嘞，我講錯說話」。

《中年好聲音》其中8名參賽者即場獻唱，接受一班長者點評，3港姐大讚好聽，邢慧敏稱曾經學唱歌，但太耐沒唱，不敢公開表演，「我怕音準有問題，捉不到入歌時間」。她稱平時工作留意到梁超怡好喜歡哼歌，梁超怡直認在唱歌方面有自信，好愛唱卡拉OK，「好喜歡聽傷感歌，最愛唱梁靜茹的《會呼吸的痛》」。林鈺洧自爆沒有歌藝，「在港姐受訓期間，曾被音樂人趙增熹負評不懂唱歌，這裏3個港姐之中，我唱歌實包尾」。邢慧敏開玩笑說：「樣樣冠軍搞唔掂。」

參賽者龍婷憑《月亮代表我的心》獲現場投票選為「老友至like好聲音」，她笑言下次考慮再揀鄧麗君歌比賽，視為秘密武器，希望可爭冠軍，「我是獨立歌手，曾開演唱會和在街頭表演，受疫情影響發展，好開心藉比賽再發揮音樂才華」。

記者：鍾一虹