盡地主之誼約飯局 呂爵安讚邱鋒澤皮膚白滑超好

想與袁澧林夾時間一齊謝票

Edan說：「媽咪和妹妹都看了，媽咪讚我有進步，沒以前的尷尬樣。目前累積票房800萬，我的目標是2000萬。」提到緋聞女友袁澧林最近為另一部新片宣傳；Edan稱也有留意，但未有時間入戲院支持，直認大家是朋友必定互撐，或有機會可夾時間一齊謝票做宣傳。

Edan去年跟新加坡歌手邱鋒澤合唱廣東話版《一表人才》及國語版《年青有為》，大受樂迷歡迎。邱鋒澤近日來港出席其組合「五堅情」簽唱會和明日舉行的《UNIK ASIA FESTIVAL 2022》音樂節，Edan一盡地主之誼約邱鋒澤食飯，並將合照上載社交網。Edan大讚邱鋒澤真人皮膚白滑超好；邱鋒澤則讚Edan比想像中高大，兩人惺惺相惜，預告同演出音樂節後，會再一齊食飯。

Edan最近成為Yahoo年度「十大熱搜娛樂圈人物」排行榜第2位，他多謝大家的努力搜尋，笑言可能自己名字比較少見。

提到MIRROR紅館演唱會受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）至今仍留院治療。Edan盼望對方早日康復，有奇蹟出現，並願意盡力協助。他表示因需要獲得其家人允許，所以至今仍未前往探望。

入到叱咤男歌手5強感幸運

對於《叱咤樂壇頒獎禮2022》，Edan打入「我最喜愛的男歌手」最後5強，他認為已很幸運，沒想過會贏獎。他說：「因為今年只出過一首獨唱歌，稍後會出多一首，所以沒想過能入5強。我沒有特別拉票，只希望有更多人參與投票，對樂壇是好事。」

記者：林蘊兒