首擔正女一壓力大 蔣祖曼擔心從此息影

首次擔正女主角的蔣祖曼稱有留意網民《輕•功》評價，承認當初接劇本知道角色性格暴躁專橫，尤其第一集大罵劇中父母黎耀祥和龔慈恩「無腦」，很擔心惹觀眾反感。她直認好大壓力，「很少拍這類生活小品劇種，所以不太識做反應。由開拍前至拍完套劇，驚足半年，擔心從此要息影。導演起初嫌我演得不夠兇惡，多得幾名前輩對手幫了很多，後來監製認為我沒有大問題，才放心演」。現實中，蔣祖曼與父母關係良好，爆母親看後讚她演得自然，笑稱評語可圈可點，希望為人子女可以透過劇集反思與父母的相處。

朱晨麗讚朱仔身形媲美C朗

朱仔飾演蔣祖曼弟弟，身形健碩的他拍此劇也難免除衫騷肌，可是他不太滿意，「劇情要我做裸模，所以要騷肌，拍時正值疫情最嚴峻時期，全部健身室關閉，只好在家利用最有限的器材操練，真是很吃力。所以身形未算太好，與我預期有出入」。

朱晨麗稱朱仔除衫戲她也在場，笑稱多謝導演，「好益我，朱仔身形好，在我心目中媲美湯告魯斯和著名球星C朗（基斯坦奴朗拿度）」。過去連續兩年在無綫頒獎禮獲獎的朱仔，今年憑《痞子殿下》及《輕•功》分別獲提名角逐最佳男主角及男配角，他最希望《痞子殿下》可獲最受歡迎電視拍檔，因為大家合作得好開心。12月2日生日的朱晨麗，最近不停獲朋友為她慶祝，估計吃了近20個蛋糕，她笑稱今年生日願望「食極唔肥」。

記者：林蘊兒