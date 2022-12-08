薩蘭托電影節表揚成就 毛舜筠獲老公讚好威

昨日電影節在尖沙嘴舉行頒獎禮，毛姐從意大利駐香港總領事費文浩手中接過獎項，開心表示很榮幸，沒想過獲得國際獎項，「經理人早在一個月前已通知我獲獎，當時不敢相信，掩住電話笑了一陣，真的非常開心。兩個身在加拿大的女兒昨（前）晚知道我今（昨）日領獎，興奮過我，問我為何現在才告知。（如何慶祝？）待女兒回港，我攞住個獎，一家四口影張合照，吃頓飯，希望到時不用我下廚」。毛姐也忘記將喜訊告知老公區丁平，老公從電影界朋友中得知後大讚她，「你好威喎，這個獎好難攞」。毛姐表示獲這個獎是很大的鼓勵和認同，獎項從來不會嫌多，愈多愈好。問還想攞什麼獎？她說：「獎項不是自己安排，從來沒有目標，真心希望香港多些好劇本，人人有工開，個人沒特別大的目標。我覺得現在是收成期，每次有獎攞都很開心。」

多次謝票致腳抽筋

剛度過62歲生日的毛姐直認這個獎是最好的生日禮物和2022年最好的一份禮物，「2022年過得很辛苦，疫情令我在加拿大滯留，年底有獎，令整年變得精彩」。她笑言今年為電影《阿媽有咗第二個》和《過時•過節》謝票，謝到人都「謝晒」，睡覺曾腳抽筋，是她從演以來謝票最多。

問她覺得現在的謝票文化是否好事？毛姐認為只要能推動電影，令多些觀眾入場支持，無論做什麼也不是問題，她笑說：「不過不要由我一個人做晒就得，之前《阿媽有咗第二個》，『阿仔』姜濤未能幫手宣傳，由『阿媽』做晒，到他之後可以宣傳，一出來就很哄動，毋須理謝票是好與壞，總之多人入場睇戲就是好事。」

記者：柯美

攝影：劉永銳