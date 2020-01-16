Google年度熱搜娛樂名人 MIRROR不入十大 林俊賢登榜首

熱搜娛樂名人榜首是與前妻Jasmine就當年家暴等事隔空罵戰，應屆港姐冠軍林鈺洧的演員父親林俊賢。在台灣遇嚴重車禍的台灣男星林志穎、與前妻對簿公堂勝訴的荷李活男星尊尼狄普（Johnny Depp）、在奧斯卡頒獎禮中掌摑司儀的韋史密夫（Will Smith）、張敬軒、林家謙都上榜，袁嘉敏也登上十大。

熱搜節目 無綫6劇入榜

至於十大熱搜電影，香港電影佔7部，首位是仍在上映的《正義迴廊》、第二位《明日戰記》和第四位《飯戲攻心》，還有《智齒》、《阿媽有咗第二個》、《闔家辣》和《緣路山旮旯》。

十大熱搜節目，無綫有6套劇集上榜，包括《美麗戰場》、《家族榮耀》、《金宵大廈2》、《鐵拳英雄》、《白色強人II》和《超能使者》，其餘是內地電視劇《尚食》和《星漢燦爛》、韓劇《社內相親》及Netflix與JTBC合製的綜藝節目《單身即地獄》，ViuTV劇集全部無上榜。

娛樂組