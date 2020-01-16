離巢頭炮加盟HOY TV拍旅遊節目 鄭裕玲願望成真游走全世界

Do姐宣布不續約無綫後，雙方保持友好關係，上月她為無綫《樓價有得估》添食4集重回電視城錄影。昨日傳出Do姐為HOY TV拍旅遊節目，由余詠珊主理的「好好製作」拍攝，暫定15集，地點是「全世界」，會安排其他藝人同行，將於農曆新年後出發，是2023年重頭節目。

帖文6小時吸逾2400個讚

HOY TV在社交網專頁發布Do姐加盟消息，並問網民最想Do姐跟哪些藝人去旅行？網民踴躍回應，平日專頁的帖文，讚好大多只有兩位數，甚至個位數，昨日發出Do姐為該台拍節目的帖文，6小時吸逾2400個讚，以及過百留言，網民似比Do姐更興奮。當中包括歐陽偉豪（Ben Sir）留言自薦同行，有人提議Do姐玩《臥底旅行團》，又有稱可以邀張堅庭同遊，重組《表姐你好嘢》，或ERROR與姜濤等；有網民讚Do姐畀面TVB，沒有第一時間選擇拍ViuTV節目。

Do姐回應拍HOY TV節目是因為余詠珊與監製周子妮，「Sandy（余詠珊）同Joan（周子妮）知我合約滿咗，又知道我好想去旅行，都3年沒有去，她們就好似一個願望井咁，構思咗呢個節目，可以畀我周圍去不同地方，做特別的事情，因為之前合作慣，非常愉快，所以人選同去邊度嘅決定就全部交她們安排」。

Do姐跟監製周子妮合作無間，後者監製多個節目，跟Do姐先後到過多個國家，由早期的《Do姐去Shopping》、《Do姐再Shopping》與《晚間看地球》等，Do姐拍得開心，節目又有口碑。

周子妮監製過不同類型的旅遊節目，包括《超齡打工假期》、《打工唔捱世界》、《嘩鬼上學去之農夫篇》等，Do姐對周子妮有信心，放心再合作。

Do姐首選非酬勞

「好好製作」CEO余詠珊昨晚接受HOY TV節目《娛樂頭條E-news Headline》訪問，表示是興趣打動Do姐答應參與拍攝。至於是否重金禮聘？余詠珊稱Do姐一向不是以錢行先的人，「她現在的地位，最重要是做自己想做的事」。至於Do姐有沒有特別要求，她稱要求是節目好好睇。

娛樂組