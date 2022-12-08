【開箱】《Travel Nurse》 「護士版」女醫神Doctor X

身處體制外免派系鬥爭

《Travel Nurse》講述那須田步（岡田將生飾）在美國擁有NP（護理學）執照，應邀返回日本的天乃綜合醫療中心工作，途中遇到資深護士九鬼靜（中井貴一飾），在巴士合力拯救老伯。抵達天乃後發現院內護士人手不足，亦有階級歧視，不少護士紛紛離職。護士長愛川塔子（寺島忍飾）被下屬抱怨，又面對看不起護士的醫生及管理層施壓，令她疲憊不堪。

那須田步為人直率，剛抵埗便與醫生衝突；年長一截的九鬼靜個性跟他相反，剛上班時不停在清潔，一度讓醫護誤會他是清潔工，其實他從旁觀察，發現很多問題所在，而且會悄悄排難解紛。

據報Travel Nurse是美國1970年代因應護士人手不足而產生的機制，透過仲介機構，專科護士多以短期合約形式填補各地醫療空缺。合資格的Travel Nurse，必須擁有年半臨牀經驗，以及1年特定專業領域的經驗。據悉新冠疫情爆發以來，在醫護人手緊張的地方，Travel Nurse幫了大忙。劇中曾在美國工作的那須田步，擁NP資歷，在當地可開藥、診斷，於手術室協助醫生並執行某些醫療程序，職能方面近乎醫生助手，日本卻做法迥異，也因此跟墨守成規又自尊自大的醫生屢起衝突。譬如他根據過往經驗，向外科醫生郡司真都（菜菜緒飾）提出其他醫治方法，郡司被其他男醫生看輕，是階級和性別歧視的受害者，也許因此能虛心接受意見，她最後按照那須田步建議，向上司提出為病人進行手術的不同方法。

比那須田步更資深的九鬼靜，則陰沉得多，絕不與醫生正面衝突，有時甚至強迫步道歉，但他不像護士長愛川塔子般一味順從，而是暗中糾正醫院的種種錯誤。譬如由院長、管理層到醫生都會權貴優先，並非考慮優先照顧重症患者，其中一名女病人因院方安排「貴賓」不斷插隊，令她一再延誤治療，其實關懷病患的郡司真非常着急，提議外科主任神崎弘行（柳葉敏郎飾）盡快為女病人施手術，最終神崎還是選擇先為VIP患者動刀。

參與這次手術的那須田步很快發現VIP患者出現異狀，認為應該取消手術，看不起護士的神崎拒絕接納，九鬼靜突然出現，讓步道歉。其實靜一早察覺神崎身體不適，果然還未完成手術，他就昏倒要被救治。靜被派往照顧神崎期間，發現對方身體出毛病的地方，趁機要脅他，若能挖出塞在他喉嚨的濃痰，便必須為等了很久的女病患先做手術，神崎當時有口難言，其他醫生又沒發現他的問題，唯有點頭答應。

《女醫神》中園美保編劇

每集安排不同病例，已是同類醫療劇的例牌菜，此劇也不例外，而且配角各有戲分，譬如劇情暗示九鬼靜跟院長天乃隆之介（松平健飾）是舊相識，而且似乎掌握他的秘密。護士金谷吉子（安達祐實飾）工作有效率，但經常黑面，其中一集就講述她的前夫入院，趁機交代過去。

那須田步與九鬼靜來到天乃後，也像催化劑改變了某些人，譬如護士長愛川塔子，面對削減人手，忍無可忍終於反抗，因而被辭退，並由金谷吉子走馬上任，此時一眾護士才了解到護士長過去吃了多少苦頭；那須田步亦從她的護理日記裏，明白愛川塔子在工作所需之外，誠心關懷病患福祉，為他們找尋出院後續照料安排。

這集亦揭露九鬼靜是護士之餘，也是自由身護士仲介的角色，並曾在東帝大學醫院工作；東帝多次出現在《女醫神Doctor X》，九鬼靜也像《女醫神》岸部一德的角色神原晶，既擔任大門未知子（米倉涼子飾）等自由身醫生的「經理人」，兩人也形同父女。九鬼靜和那須田步關係亦如父子或師徒，步的人設類似大門未知子，討厭權力和束縛，同樣直言敢諫，勇於挑戰白色巨塔封閉體系，而《Travel Nurse》編劇中園美保正是《女醫神》的元祖編劇，難怪在秋季日劇中，一直保持雙位數收視。