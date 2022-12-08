賴恩雷諾士奪人民選擇獎 感謝妻女賜力量

音樂獎項方面，樂壇天后Taylor Swift及韓國男團防彈少年團（BTS）各奪3獎，前者橫掃最佳女歌手、專輯及MV，後者獲頒最佳組合和巡迴演唱會，成員柾國跟美國男歌手Charlie Puth合唱《Left and Right》亦贏得最佳合唱歌曲。

至於Taylor Swift的閨密莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）則揚威劇集部門，憑《破案三人行》獲頒最佳喜劇明星，《醫人當自強》贏得最佳戲劇，女主角愛倫龐彼奧（Ellen Pompeo）兼奪最佳電視女星。最佳節目及科幻劇集同屬《怪奇物語》。