《阿凡達2》首輪影評大讚：特技更勝上集

隨着首映禮結束，首輪影評網上曝光，輿論普遍讚好，例如《人物》雜誌影評人Kara Warner認為《阿凡達2》雖然片長超過3小時，但因特技出色，「就算帶着極高期望入場，亦不會失望」；《娛樂周刊》大讚「占士金馬倫果然是電腦特技大師」；娛樂網站Digital Spy亦認同「毫不意外地，《阿凡達2》是3D特技的傑作」。

《阿凡達》是電影史上最高票房紀錄保持者，續集能否再創高峰，美媒The Hollywood Reporter認為內地票房收入多寡，將會作出決定性影響，尤其是內地疫情仍未受控，截至前日（6日）為止，全國只有46%戲院恢復營業。不過，內地票房網站「貓眼」統計數字顯示，至今約有124萬人表示「有興趣入場欣賞《阿凡達2》」，比去年最賣座的《長津湖》還要多。