《阿凡達2》首輪影評大讚：特技更勝上集

【明報專訊】金像導演占士金馬倫(James Cameron)相隔13年推出續集《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water),美國定於本月16日開畫,香港與內地提早一日上映。前晚在倫敦舉行世界首映禮,導演率領森禾霍頓(Sam Worthington)、琦溫絲莉(Kate Winslet)、素兒莎丹娜(Zoe Saldana)等主角行藍地氈,有眼利的記者發現,琦溫絲莉重著2015年出席多倫多影展的黑色長裙亮相,貫徹其環保風格。