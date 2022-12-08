《財閥家的小兒子》亞洲點播冠軍 宋仲基新加坡谷劇 樂得食蟹打高球

《財閥家的小兒子》講述宋仲基遭財團誣陷私吞秘密資金而遭殺害，死後重生變成財團家族小兒子的復仇故事，亞洲地區包括香港觀眾可以透過煲劇平台「黃Viu」收看。《財》劇上架10日，在香港、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國及菲律賓同時登上點播榜冠軍，點播率比第二名多出3.3倍。黃Viu表示，亞洲劇迷向來鍾情浪漫愛情喜劇，以商業戰為題材的《財》劇仍大受歡迎，反映宋仲基人氣強勁。

宋仲基昨日現身新加坡聖陶沙Hard Rock酒店舉行記者會，穿著白恤衫襯灰褲登場，不時向台下揮手，並以英語發言：「我真的很喜歡新加坡，曾到訪7、8次，早前因疫情未能重遊，好開心終於來到新加坡。今天早上我打了高爾夫球，昨日吃了胡椒蟹，全部都吃光了。」談到《財閥家的小兒子》大熱，他表示出乎意料，好奇大家喜歡新劇的原因，笑言要向記者請教。

被問到劇中一人分飾兩角的難度，宋仲基自嘲英文不好，不知如何解釋：「《財閥家的小兒子》是我演藝生涯中，拍攝時間最長的劇集，我飾演尹炫優和陳導俊兩個角色，前者是現在式，後者是過去式，演來的確有難度，起初覺得混亂，後來想通了，這並非兩個獨立角色，陳導俊的內心就是尹炫優，讓我找到分辨兩角的解決方法。」

與編劇識於微時

《財》劇已播出8集，被問到下半部分有何看點？宋仲基鬼馬地答：「黃Viu應該不想我劇透吧，哈哈！由於導俊擁有生前記憶，他跟李聖旻飾演爺爺會有一些牽連，令他變得更為複雜，這也是我最喜歡的場面。」他又開玩笑說自己跟「黃Viu」沒有簽約，如果想知多些劇情發展，不妨留意第12、13集。

新劇部分場面在土耳其取景，宋仲基感謝當地拍攝團隊幫忙，由於土耳其戲分很重要，讓他的角色變得更立體，而他最喜歡在懸崖被殺一幕。談到接拍《財》劇原因，宋仲基透露這是舊作《成均館緋聞》金泰姬編劇，二人識於微時，由新人慢慢成長至今，所以收到劇本後，沒有多作考慮便答應演出。至於另一接拍原因是李聖旻，「10多年前，原本有機會跟他合作，最終不了了之，今次終於成功了」。

自爆大學生活秘密

宋仲基透露劇集推出後，收到了不少反饋，「我的中學同學說，如果他是陳導俊，定會預先購入Google、Tesla等股票，我想很多人都會這樣做。另外，我在網上討論區看到有人讚《財閥家的小兒子》有趣，可以透過劇情，了解韓國歷史，更有人說宋仲基很靚仔，這個我最喜歡，哈哈」。

宋仲基劇中飾演大學生陳導俊，被問到大學生活是否一樣精彩？他笑說：「從小學到中學都讀男校，直至大學才遇到女生，所以我過得很開心。」宋仲基又說，雖然主角重生變成「富二代」好像很有趣，但他並不羨慕，因為滿足現狀，擔心變成「富二代」之後，出現爭產糾紛。活動結束後，宋仲基原已返回後台，突然走近粉絲握手及簽名，現場一陣哄動。

記者：蘇珮欣