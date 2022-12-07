《飲勝》金球視后姬絲汀艾莉癌病逝 享年71歲 《飛越童真》舊愛尊特拉華達悼念

姬絲汀艾莉的死訊，昨日由她的養子女True及Lillie透過社交媒體公布，表示她最近才得悉罹患癌症，未幾已經離世，「家人一直陪伴在病榻旁邊」，並讚揚她勇敢抗癌，「她是銀幕上的標誌性人物，更是出色的好媽媽和好祖母」。姬絲汀的經理人事後證實，她是死於腸癌。

死訊曝光後，曾跟姬絲汀艾莉合演美國NBC長壽喜劇《飲勝》的拍檔泰丹遜（Ted Danson）、卡斯格拉馬（Kelsey Grammer）及莉雅佩文（Rhea Perlman）分別發表聲明悼念故人，「我正在飛機上重溫姬絲汀的演出，講述她拒絕某人求婚，其實她很想嫁，姬絲汀演得實在太精彩了」，泰丹遜如是說。《飲勝》女主角原是莎莉朗（Shelley Long），1987年離開劇組後，改由姬絲汀接替，結果成為她的代表作，1991年登上金球獎和艾美獎視后寶座，1994年憑電視電影《David's Mother》再獲艾美獎肯定。

生於堪薩斯州的姬絲汀艾莉，高校畢業即跟同學Robert Alley結婚，並在大學修讀戲劇班，其後移居洛杉磯，1977年離婚後入行拍戲，從影超過40年，影視作品超過80部，近年仍不斷演出，數年前跟她合演美劇《搞乜鬼狂呼女神》的珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）憶述：「在鏡頭前，她是出色的喜劇演員；在現實中，也是漂亮的好媽媽。」除了拍戲，姬絲汀亦有參加綜藝節目如《Dancing With the Stars》和《蒙面歌王》（The Masked Singer）等，果然多才多藝。

自爆婚內愛上拍檔

姬絲汀艾莉在2012年出版的回憶錄《The Art of Men（I Prefer Mine al Dente）》，曾自爆拍攝美劇《North and South》及電影《飛越童真》期間，分別愛上男主角柏德烈史韋茲（Patrick Swayze）和尊特拉華達，而當時她跟第2任前夫Parker Stevenson仍未離婚，毫不掩飾其出軌的黑歷史。