結婚未有共識 組合per se完騷後日本旅行充電

音樂會甫開場，per se連唱《粉碎糖果屋》、《竊竊詩》等歌曲，帶動樂迷站起來，氣氛熱烈。兩人貫徹寡言風格，全晚以歌會友。直至尾段，Sandy首次玩突破，在Stephen結他伴奏下，在台上獨自演繹現代舞，為樂迷帶來驚喜。之後兩人背向觀眾手拖手行落台，罕有放閃，最後獻唱《天空塌下前》為音樂會畫上完美句號。

Sandy與Stephen完騷接受訪問，解釋10周年是一個重要時刻，決定將兩場音樂會從過往演出過的麥花臣場館，轉移到更大的Star Hall，期待繼續跟樂迷分享音樂，迎接下個10年。完成音樂會，兩人翌日赴日本旅行充電，預計逗留兩星期，除吃喝玩樂，順道找創作靈感。兩人拍拖多時，Sandy表示對婚事隨緣，Stephen則有成家念頭，但否認趁機旅行結婚，「有想過結婚，但今次去旅行，時間未必夾到，我信感覺一到就是時候」。Sandy透露之前演出，Stephen面向她單膝下跪似求婚姿勢，事出突然令她嚇一跳，引來現場起哄；Stephen事後解釋僅是扮疲累乏力，並非想在台上求婚。

記者：林蘊兒