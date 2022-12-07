親揭被余詠珊嫌老勸退兒童節目 譚玉瑛：我消失都啱嘅

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現年60歲的譚玉瑛1982年加入無綫兒童節目組擔任主持，先後主持《430穿梭機》、《閃電傳真機》、《至NET小人類》及《放學ICU》，她是兒童節目的Icon，很多人的集體回憶。2014年3月中，傳出她不被續約的消息，當時無綫兒童節目在余詠珊主理下展開改革。

「佢想請個後生 係合情合理」

譚玉瑛在《傳承‧前輩》中回憶當年被選入兒童組後，由初期不知如何跟小朋友相處，到後來投入得有使命感，「我就好鍾意做，鍾意到公司話要調我出去做話劇，我都拒絕，可能我比較短視，嗰剎那好滿足同開心，我好鍾意做呢樣嘢，同小朋友及老人家有特別感覺，對佢哋寬容度特別大，同佢哋相處，首先要了解佢哋特質，你同佢哋講嘢都必須簡單同清楚」。

提到2014年離開兒童節目主持行列，她說：「當時主理人是Sandy（余詠珊），有日叫我入佢房，佢都幾清晰嘅，同我講好想請一個好似我當年咁後生嘅人做兒童節目。我都好明白製作人有佢理念，而我唔再年輕，佢哋又唔知點樣整你走，每隔4年左右，我身邊主持就會換，但次次轉，唔代表我唔使轉嘛。我都有諗呢件事，當佢（Sandy）同我講嘅時候，我又覺得係合情合理，如果佢想請一個後生，我已經唔再後生。」

被誤會主動搵記者爆料

譚玉瑛原計劃低調離開兒童節目，她說：「咁我就應該消失都啱嘅，當然都會唔捨得，記得我當年採取嘅態度係靜悄悄，無講畀身邊任何人知……以前我放好多茶葉喺公司，一到放飯時間，我就叫齊所有同事，因為一齊食飯可以叫炸雞同蒸魚；咁我就靜悄悄攞走所有茶葉，清咗個locker，到第二個禮拜唔返工，大家就知我無做，當時我係用咁樣態度面對，但唔知點解，終於畀人知道咗。嗰次係我第一次知道，原來記者同你講電話係會錄音；跟住Sandy搵得我好嚴重，可能佢以為我主動搵記者講，總之唔係好開心，因為佢上司又話佢做乜搞到件事咁樣。」她稱不再做兒童節目主持後有另一電視台邀請做新兒童節目，但被她一口拒絕，笑說可能自己懶。她稱若有日什麼也不想做，一定是體力出現問題，不希望這一日出現。

翻查資料，2014年3月中爆出譚玉瑛被飛出兒童節目主持行列後掀網民議論，3月底無綫高調安排歡送，她錄影最後一集《放學ICU》時安排記者採訪，余詠珊也有現身，並向傳媒透露譚玉瑛的新工作安排，薪酬不變。余詠珊稱讚譚玉瑛keep得好，再做多10年兒童節目都無問題，無綫很珍惜並希望發掘她新一面，接受新挑戰。

主持不同節目有新發展

譚玉瑛之後曾加入《東張西望》，後來主持《阿爺廚房》系列與《香港原味道》系列等節目，去年又主持《童你一起長大了》，確實在不同範疇有新發展。