《王后傘下》大團圓結局高收 宋仲基新劇贏《禹英禑》今年收視冠軍

《財閥家的小兒子》第9集錄得19.4%收視，較上集急升3.3個百分點，刷新開播以來最佳成績，並超越《非常律師禹英禑》成為今年最高收視韓劇，同時躋身韓國有線頻道史上最高收視劇集第5位，至於第1至4位順序為《夫妻的世界》（28.4%）、《天空城堡》（23.8%）、《愛的迫降》（21.7%）及《鬼怪》（20.5%）。值得一提的是，《財》劇尚有7集才結局，若果保持升勢，勢必打入三甲。

《財》劇今集講到順洋集團會長李聖旻眼見孫兒宋仲基取得新巿鎮發展項目，認同他的營商能力，決定集團繼承人不一定由長子或長孫接任，李聖旻子女得悉此事後，開始防範宋仲基奪產，後者早已預料，先策劃對付姑母金信祿。

文相敏為金惠秀擋風雨

與《財》劇同時段播出的有線頻道tvN劇集《王后傘下》，前晚播出第16集結局，收視錄得16.8%，亦較上集多出3.5個百分點，創下該劇最佳成績。觀眾可在影視串流平台Netflix收看。

《王》劇講述飾演王妃的金惠秀，為保護並培育兒子成為王儲的故事。結局交代金惠秀查明兒子裴仁赫真正死因，計劃捉拿真兇金在範，後者是裴仁赫的主診醫生，施針時暗中落毒，原來他是前朝王世子的胞弟，王太后金海淑為捧兒子崔元英登基而殺害前朝王世子，金在範為報仇才殺害裴仁赫，他最終死在私生子姜澯熙手上。

王上雖然早已知一切禍端來自金海淑，但害怕揭開真相，繼而影響政權穩定，最終被金惠秀說服，大義滅親揭開真相。金海淑被判軟禁宮中，但她寧死也不受辱，最終自行了斷。皇宮重回平靜，接任王世子的文相敏與妻子過着幸福生活，三王子尹相鉉帶着奉子成婚的妻女離宮，有易服癖的四王子柳善晧亦決定出宮流浪，最年輕的五王子朴賀浚則繼續專心研究科學。

《王后傘下》大團圓結局，觀眾讚不絕口，尤其是金惠秀飾演王妃，善良聰慧且悉心栽培兒子，亦善待別人子女。最後一幕講述文相敏在雨中為金惠秀撐傘，寓言兒子長大後懂得孝順母親，場面感人。

金秀賢金智媛合作拍劇

提起宋仲基，曾跟他合演《太陽的後裔》和《阿斯達年代記》的金智媛，落實跟《某一天》金秀賢合演SBS電視台新劇《眼淚女王》，由《愛的迫降》朴智恩編劇，亦是金秀賢繼《來自星星的你》及《製作人們》後，第三度跟朴智恩合作。

家庭倫理喜劇《眼淚女王》講述金秀賢扮演Queens集團法律部高層，與集團「富三代」金智媛結為夫妻，兩人因某事件陷入困境，必須攜手解決，夫妻感情亦愈來愈好。新劇預計明年初開鏡，最快下半年推出。

文：蘇珮欣