被「開籠雀」Serrini感染 王菀之自嘲放笑彈

一向寡言的Ivana表示從Serrini身上學會說話的勇氣，她說：「因為我好鍾意笑，但我又好鍾意個騷的造型，好靚，好有型，不過我一笑對眼會唔見咗……所以靜咗。既然大家都打開心扉，想分享這幾日彈琴時，啲人不止讚我彈琴好聽，有人話我隻手好瘦。點解呢？其實個個都得㗎，只要上面同下面都好大，成個世界講的是平行同比例，彼如你想條腰好幼，都係要上下面好大。」引得全場爆笑，掌聲連連。

難忘服裝輪流出意外

Ivana與Serrini完騷齊說合作十分愉快，對外間讚這個騷是年度最佳演唱會，會否移師紅館舉行？兩人開心得到讚賞，Ivana說：「合作什麼時侯都可以，再玩就可能是其他新嘢。是否年度最佳騷真的不敢講，要睇好多騷先知。」Serrini稱在台上看不到自己個騷好不好，當然希望再合作，但大家都要先休息。

二人談到演出難忘事，Ivana前晚穿「帳幕裙」亮相時出了小意外，「我這個露營人嗰帳幕打不開，好彩舞蹈員夠專業幫我搞番好」。Serrini有一條裙亦出事，「因食多了少少燒味飯，拉不到拉鏈，樂手不停奏了5分鐘音樂幫我頂住」。Ivana在社交網上載父親睇騷時起身跳舞片，短片是母親所拍，她收到時好感動，好開心見到爸爸活潑投入一面。Serrini說她的父母在演唱會未完已走先，因不想太迫人。

娛樂組