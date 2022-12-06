為《過時‧過節》謝票連踩18場 呂爵安自爆與屋企人少溝通

Edan在有限的謝票時間，盡量與觀眾交流及回答問題，以及透露心底話。問《過》片對他的影響時，他說：「自己對演戲一直有種迷惘，不是好知道點樣為之好與不好，尤其今次比較正經演繹，跟劇集《大叔的愛》截然不同，幸運遇到導演、前輩毛姐（毛舜筠）及謝君豪，他們同我傾好多偈，不停調整我，令我有好多得着，漸漸明白更多演戲是怎樣一回事，深入了解導演想帶出的信息。」

電影中的角色因溝通不善，結下難解的結，Edan坦言在這方面不太處理得宜，「現實中，我由細到大都好少同屋企人講心事。不過親身經歷這部戲，學習同屋企人多點溝通，珍惜好緊要，這部電影對我的意義已超越一部作品，對人生有一定影響。加上我還好需要阿媽照顧，不會似導演（角色原型）離家出走」。曾慶宏說現在有同家人見面食飯。Edan由下午跑戲院至晚上，見粉絲熱情歡呼和鼓勵，不禁清唱幾句電影主題曲《攀上天梯的螞蟻》，不少粉絲陪Edan大合唱，令謝票活動多添歡樂和溫馨。

娛樂組