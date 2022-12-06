感覺緣分奇妙 信上天安排 炎明熹改口風 不排除25歲前談戀愛

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

Gigi表示新歌《好想約你》有別於以往曲風，是首有童話感覺、較甜蜜及有人情味的歌，當中未必是講愛情，每個人想約的對象也不同，包括家人、朋友、愛侶，她唱這首歌時，亦沒有一個特定對象，希望能給予大家不同的感覺。MV中的不同場景都是描述人與人之間的連繫，現實中跟父母、弟弟及妹妹長期分隔兩地的她，亦將這份感覺放在這首歌裏。

擇偶最緊要孝順善良

從未拍過拖的Gigi唱情歌時，如何將愛情感覺投放，原來秘技是看小說，再靠自己想出畫面，自認經常天馬行空愛幻想。可有幻想過心目中的愛情故事？Gigi說：「無想過！但我都希望他有顆孝順的心，因為我覺得對自己父母孝順的話，對我也不會差得去邊，亦希望對方是一個善良的人，我比較自私，希望對方對我好好，不是對其他男仔或女仔都是同一顆心，不過我又覺得咁樣太自私，所以如果緣分到來，再睇吓點先。」

緣分到咗會同大家講

曾與家人約定到了25歲才拍拖，但Gigi認為緣分好奇妙，有時上天想你經歷的也一定有原因，她語帶玄機道：「例如有些事遇到，你覺得很難處理，但當你跨越過，到將來回看，也不是一件很大的事，現在都可以將事情處理得好好。」是否真正緣分已出現？她說：「可能有，但係未到時機，待緣分到咗，我會同大家講。」

「暗瘡想生就生啦」

Gigi坦言現階段最大壓力是皮膚不太好，面上的暗瘡最為困擾，她說：「有段時間好番少少，怎料又無啦啦生幾粒出來，前輩高海寧建議我找中醫調理。有時見到暗瘡真的覺得不知點算，希望有日化妝時，不用花太多時間在皮膚上，不過會生暗瘡的人就會生，不會生暗瘡的人就不會生，無論青春期或壓力都好，想生就生啦！」她認為可能有些壓力連自己也不知，還未找到一個方法去紓緩，她說：「化妝師教我用鬥雞眼去放鬆，希望將來有能力搬屋，住大一點，嘗試養小動物，看看能否紓解壓力。」

「獎項呢家嘢不代表一切」

Gigi否認因獎項感壓力，她說：「其實我覺得獎項呢家嘢不代表一切，攞到個獎，不代表啲乜嘢，首先要唱好啲歌，不忘初心，同埋要做好自己先，覺得這樣，自己才有資格攞獎，如不是，就算攞到獎，應該都會不開心。」學業同樣亦未有令她感壓力，更有信心兼顧到學業與事業。她說：「還好！有很多人幫助我。我覺得一生人都要學習，要學的知識有很多，不可能17歲就學完，我已有些心儀的大學，都會去報讀。」

化妝：Stephen Lau @StephenMakeup

髮型：Ping @AgnesLai

服裝：Kenzo

造型：Peli Lam

場地：Studio Meta

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