【開箱】《銀河守護隊 假日特別版》 奇雲貝根離奇綁架事件

【明報專訊】為了替明年5月上映Marvel超級英雄片《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3)造勢,影視串流平台Disney+繼今年8月推出外傳動畫《我是樹人》後,再於11月25日公開聖誕特備劇《銀河守護隊 假日特別版》(The Guardians of the Galaxy Holiday Special),雖然片長只有45分鐘,內容卻有笑有淚,尤其是粉絲得悉導演占士根(James Gunn)現已離開Marvel陣營,轉投「宿敵」DC電影公司懷抱,而《銀3》將會成為該系列的最後一集,更是欲哭無淚。