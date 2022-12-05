朴海秀「星期三」驚喜現身巴西動漫節 山下智久《今際之國2》預告露股

文：蘇珮欣

改編自同名漫畫的《今際之國的有栖》，講述主角被迫參加死亡遊戲，只有掙扎求存，才能找到離開今際之國的方法。2020年10月推出首季大受歡迎，成為Netflix最高收視日劇之一，隨即宣布原班人馬開拍第2季。

土屋太鳳大顯身手

《今際之國2》將於本月底上架，Netflix昨在巴西動漫節率先公開最新預告片，在長約兩分半鐘的片段中，男女主角山崎賢人與土屋太鳳為了返回現實世界，必須打敗所有「撲克牌」成員，包括今季新登場的「梅花K」久間欣治（山下智久飾）。

從預告片可見，山下智久不僅全裸上陣，更有露股場面，隨即成為日本網絡熱話。另一方面，山崎賢人與土屋太鳳為了通過遊戲關卡，不單要避過槍林彈雨，又要設法走出迷宮。土屋太鳳大顯身手，從高處躍下兼飛身拯救山崎賢人，驚險萬分。

一連4日的巴西動漫節，昨日趁閉幕前，Netflix邀請多名明星撐場，跟現場觀眾見面，包括上周開播即成為Netflix史上最高收視英語節目的《星期三》女主角珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega），以及扮演奈落學院院長的桂杜蓮姬絲蒂（Gwendoline Christie），《魷魚遊戲》韓星朴海秀亦專程飛往聖保羅，為本周五（9日）上架的《紙房子：韓國篇》第2季宣傳。

為《紙房子》角色平反

朴海秀大受當地觀眾歡迎，甫出場即惹來全場尖叫，他表示很高興能到訪巴西，又謂《魷魚遊戲》改變他的人生，讓他認識更多觀眾、演員，到訪更遠的國家，並稱從不認為他在《魷魚遊戲》及《紙房子：韓國篇》飾演反派，兩者都是他喜歡的角色。

在宣傳活動上，大會公開《紙房子：韓國篇2》從未曝光的片段，講述朴海秀與一眾劫匪在造幣局挾持人質期間，警方帶隊強攻，雙方子彈橫飛，場面緊張刺激。同場放映日本動畫《七大罪：愛丁堡的恩怨》及楊紫瓊主演《獵魔士》外傳劇《獵魔士：血源》（The Witcher: Blood Origin）最新預告，兩者分別於本月20日和25日上架。