跟胡鴻鈞飯敘了解近况 蔡思貝預告全女班度聖誕

正放假休息的蔡思貝計劃練跑挑戰馬拉松，趁有時間上堂學打鼓，希望下年台慶可以表演。聖誕節她心郁郁想旅行，但還是決定慳點用錢，「不想自私去旅行，入行差不多10年，好耐未試過一家人旅行，有個心願希望儲到錢請一家人去，可能大家幻想我比較富有，但我真的不是好富有」。

聖誕節緋聞男友胡鴻鈞可有相約度佳節？蔡思貝直認胡鴻鈞回港有約食飯，了解大家近况，對方聖誕節沒有約她，強調二人只是好朋友，「聖誕節梗係約SÏXTERS、湯洛雯、楊秀惠一班姊妹慶祝啦！會多些禮物，約胡鴻鈞一個就得一份禮物，况且如果他一個男仔加入嚟全女班，咪唔夾囉」。

徐麟發福現小肚腩

徐麟早前獲曾志偉「欽點」在無綫節目《開心無敵獎門人》客串「獎老」後，未有新動向。身形發福現小肚腩的她滿面暗瘡，透露因修讀大學博士課程，最近比較忙，加上參選後放鬆，聖誕節又將至吃多了，有努力健身減肥，「覺得健康最緊要，沒有太關注體重」。她仍未決定簽約無綫，最大考慮是學業和工作時間能否分配平衡。

記者：林祖傑