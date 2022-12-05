視帝大熱惺惺相惜 陳山聰認輸 曾志偉爆林敏驄票數最少 未入10強

記者：林蘊兒、林祖傑

陳山聰、張曦雯、胡諾言、林子善與趙希洛參與「全城Run衝衝衝」環節，合力跑完6公里路程籌得100萬。陳山聰輕鬆完成，平日甚少跑步的張曦雯負責接力跑其中一段1公里路程，是她人生中跑得最長路程一次，並稱不敢加入「crazy runner」行列，陳山聰讚張曦雯跟到步伐，沒有食塵，以第一次來說已不錯，很有天分。

陳山聰跑完回電視城見到林敏驄，兩視帝大熱惺惺相惜合照，陳山聰稱不是對方勁敵，覺得林敏驄實贏。談到林敏驄表示不會出席頒獎禮，他瞪大眼說：「我唔信，他已是『民選視帝』，再攞TVB視帝好正常。」

取笑總經理緋聞被掌嘴

曾志偉與林敏驄老友鬼鬼一同接受訪問，全程互窒，場面搞笑。林敏驄先窒志偉人間蒸發後終於出現，是良心發現；志偉解釋「蒸發」完後變凝固便走出來，因為做善事。角逐視帝的林敏驄投訴未獲邀出席頒獎禮，志偉笑言：「邀請他就會贏嗎？識了幾十年，知道請他偏不出現，不請便會自來。」對於林敏驄強調不清楚頒獎禮遊戲規則，所以不懂拉票，志偉笑笑口教對方「賄賂總經理」，林敏驄拿志偉早前與模特兒的緋聞開玩笑，「不用賄賂，請個高的模特兒讓他擒上去就得」。隨即被志偉掌嘴，輕輕連摑數巴，林敏驄不怒反笑。

問二人有否傾過視帝問題，志偉強調從未傾過，搞笑稱今年採用抽獎形式，待林敏驄打入10強才再打算，還說知道對方目前得票最少，因為大家見到「林」字已撕票。林敏驄被封「民選視帝」，無綫會否尊重民意？林敏驄代志偉搶答：「當然不會啦。」之後又補充如果不是志偉找他，相信一世都沒有機會拍電視劇。林敏驄搭着志偉膊頭說：「老友叫到，我沒有所謂，支持一下，求其做出來，效果也不失禮，拍完可以拍拍籮柚走人。」志偉讚好友求其做也有視帝級，又終於肯講良心話，取笑對方應該練了很久。

《香港小姐再競選》三甲食感冒藥打底

何沛珈、李芷晴和陳懿德穿bra top短褲參與「凍冰水 籌善款」環節，在室外浸冰水，以及不停自潑及被人倒冰粒在身上達分半鐘，有網民替她們可憐。李芷晴日前曾發燒剛痊癒，她希望不會再發病。3人預先食感冒藥打底，表演前也食飽和拉筋，為慈善辛苦也值得。問到冬天室外吹風淋冰水籌款是否感覺很殘忍？她們沒正面回答，何沛珈說：「我們能合力完成感開心。」陳懿德說：「初時以為像『冰桶挑戰』只淋一次冰水，後來才知要淋分半鐘，真是百感交集。」

林子善祝黃嘉樂前程錦繡

林子善對於「鐵馬家族」好兄弟黃嘉樂宣布離巢，跟無綫結束21年賓主關係，他簡單贈4字「前程錦繡」。他說看報道才知，沒有回應，出去見識一下都好。他尊重黃嘉樂想法，不敢給意見，反而早前離巢的唐詩詠最擔心黃嘉樂，相信詩詠見識較多，提意見較好。林子善未受身邊朋友相繼離開無綫影響，「在這裏工作得開心，氣氛又好，與幕後同事好老友，雖然不是親生仔，但不打算離開」。