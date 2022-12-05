否認《喬峰傳》製作費2.2億元 甄子丹贊成變網大 惠及更多觀眾

甄子丹否認《喬峰傳》製作費高達2.2億港元，「你估我是導演陳凱歌和張藝謀嗎？製作費少，不代表拍不到好東西。我好幸運，拍攝時間非常緊迫，但獲團隊相信，又有影后惠英紅和劉雅瑟參演」。至於何時上映留待電影公司公布，他目前忙於為電影做後期，有很多CG。他說：「我手提電話中有9個群組，每天清晨5時起牀開始和他們溝通，發施號令，忙到爆燈，壓力好大。」

他日前出席活動分享經歷，稱入行多年，曾投資拍電影，票房失利，銀行戶口只剩100元，要借錢還債，令他非常沮喪。甄子丹說：「人生路一定有高有低，跌低不緊要，最緊要企番起身，拍電影是鬥長命，最緊要堅持，我在這個圈40年，托賴大家仲未噓我。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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