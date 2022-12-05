《繩角》贏口碑 網民求拍續集 AK感謝Lokman戲內外作伴

最後李承東猛烈進攻，將歐陽駿逼入死角，歐陽駿在緊要關頭逃出死角，正揮拳打向李承東，此時鏡頭轉向歐陽駿與秀賢（林愷鈴飾）在海邊聽歌，King Boxing師兄弟跑步，歐陽駿與李承東拜祭大師兄袁天就（駱振偉飾）等畫面。從范兆風（蘇麗珊飾）父親（何華超飾）口中得知最終賠錢取消拳賽，李承東回King Boxing擔任歐陽駿教練。歐陽駿努力訓練14個月稱霸，遠赴日本挑戰井澤魂視為前輩的「鳳凰武神」黑目齋（周國賢飾）。劇集有好口碑，觀眾紛紛留言要求開拍第二季或電影版，並讚《繩角》比《季前賽》好看。

駱振偉、Alton、邱傲然（Tiger）、譚凱倫、KB及林愷鈴前晚在結局後於社交網開直播，Alton透露結局歐陽駿與李承東對戰一鏡到底戲，大家拍攝前很擔心，幸好拍兩次ok。談到可會拍續集？他說：「要視乎觀眾反應，大家到ViuTV社交網留言啦。」駱振偉稱角色袁天就已死，他參演續集機會不大。AK前晚在社交網留言感謝Lokman不論戲內戲外都一直作伴，戲中他們為同一目標將自己燃燒到最大限度。

娛樂組