黎姿靠幻想止戲癮 鄭秀文開竅願演老角 劉嘉玲自覺壯年捱得 隨時再拍劇

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

穿拖尾晚裝的劉嘉玲高貴現身，表示去年已獲邀出席，但當時不在香港，今年花3小時打扮盛裝赴會。她早前陪老公梁朝偉（偉仔）出席釜山國際電影節後，透露到日本旅行玩了一個月，暫時不打算再外遊，留港過聖誕及新年，並說年紀大了，一切從簡，聖誕只搞小型派對。

讚梁朝偉做戲收放自如

嘉玲日前出席陳可辛（Peter）60歲大壽派對，很開心見到好多朋友，笑稱當日犀利過頒獎典禮，台前幕後都傾巢而出，證明Peter人緣很好。對於Peter成立公司計劃開拍劇集，她會否幫手拍劇？嘉玲表示視乎劇本和角色，有合適會拍，不怕拍劇辛苦，「做什麼都辛苦，在家沒工作都辛苦，最重要講明工作時間，讓我有心理準備，我是壯年，仍捱得」。

偉仔早前在訪問中透露想再拍電視劇，嘉玲稱偉仔可以拍Netflix及Disney+，並說：「他選擇比我多，羨慕不來。（偉仔適合拍什麼類型劇集？）他已到無限可能階段，他有很多人生和拍戲經歷，舉重若輕，收放自如。」

黎姿腳傷未能捧鄭伊健場

黎姿（現名馬黎珈而）忙照顧3女及打理公司，表示小朋友已長大，大女12歲，但照顧小朋友是一世，就算到她們二三十歲，她和老公都視女兒如BB。她透露未有欣賞鄭伊健演唱會，因做運動跌倒弄傷腳，仍在做物理治療。談到蔡卓妍（阿Sa）看鄭伊健演唱會後，在社交網表示想演她在電影《古惑仔》的角色細細粒，黎姿自覺很幸運遇到好角色、好劇本。

問可有戲癮？黎姿說有時看戲都會想，如這個角色由她做會如何演繹？不過現實未必兼顧到，拍一部戲要投放很多精神和時間，現在只可以幻想墮入角色。待女兒長大會否考慮再演出？黎姿笑言：「到時可能要演婆婆角色，但我不介意，演戲是無止境，八九十歲都可以演下去。」又透露女兒沒興趣看她的作品，不清楚《古惑仔》是什麼，始終不同年代，口頭禪也不同。

鄭秀文（Sammi）穿黑色低V連身裝，露黑色喱士bra，配10吋高厚底鞋，型格十足亮相，走路時要兩助手傍實，她說：「用堅忍性格完成任務。今（前）日視線變得不一樣，看到大家的頭頂。」她透露穿的是男人衫，因平時多以女性和優美打扮，今次反傳統。Sammi稱平時也愛穿男裝，較適合自己個性。穿男裝為何戴bra？她認為這樣才性感，剛中帶柔，並笑說：「點都要有啲嘢睇，跟男人有些分別，雖然分別好輕微。」

感謝張艾嘉教路助開竅

Sammi與張艾嘉（張姐）日前吃飯慶祝對方奪金馬獎最佳女主角，很替張姐高興，當天還見到很久沒見的舒淇，特別開心，大家傾了很多，「我和張姐合作過一部電影，令我對做戲有不一樣體會，不再給自己那麼多壓力去演出，成日不停要求進步，其實有時放鬆用自然心態做，反而有進步和突破，演起來更治癒。同張姐合作完，我拍《流水落花》時，個人突然開竅，變得可以鬆容演戲，張姐也看到我在演戲上的變化」。

Sammi明年7月舉行紅館演唱會，原本以為演唱會前沒那麼忙，可以投放所有時間準備，但遇上很多好劇本，除拍戲，還會推出大碟及出埠工作。談到演戲，她說：「後生時很想在鏡頭前呈現最靚一面，現階段要我演老角、滿面皺紋和滄桑等角色也不介意，我在《流水落花》就衝破了這個關口，要我演媽媽都不介意，什麼年紀就做什麼年紀的角色。」

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