《男兒當入樽》票房 料不似預期

【明報專訊】動畫電影《The First Slam Dunk》改編自日本經典漫畫《男兒當入樽》，昨日在日本開畫，香港延至明年1月12日上映。日媒報道，該片成為網上熱話，不少觀眾給予正面評價；電影相關精品亦掀起搶購潮，據報昨日清晨6時已有粉絲在東京新宿TOHO戲院門外排隊搶購。《The First Slam Dunk》評價雖不錯，但跟有大批年輕粉絲的動畫《ONE PIECE FILM RED》及《劇場版 咒術迴戰0》相比，《The First Slam Dunk》粉絲年齡層較大，恐難以吸引年輕一代入場；加上《The First Slam Dunk》同期撞上新海誠執導的動畫《鈴芽的門鎖》，預計《The First Slam Dunk》首周六日票房約12億日圓（約7000萬港元），埋單估計進帳50億日圓（約2.9億港元），跟電影公司早前預料票房100億日圓（約5.8億港元）相差甚遠。