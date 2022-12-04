雪炫暱稱韓國隊晉級功臣惹熱議

除了雪炫在IG祝賀韓國隊贏波外，大批韓星均有留言道賀，包括《現正分手中》宋慧喬、《我獨自生活》全炫茂、《認識的哥哥》金永哲、男歌手Din Din、防彈少年團成員RM、Suga、J-Hope及柾國，還有BigBang隊長G-Dragon等；其中韓國隊球員曹侑珉妻子兼女團T-ARA成員昭妍，目前身在卡塔爾，昨日她在IG上傳多張在球場內力撐丈夫出賽的照片。

另一方面，韓國三大電視台MBC、SBS及KBS均直播韓國隊賽事，MBC成為收視冠軍，錄得16.9%成績，SBS與KBS分別有11.2%及4.4%。有線頻道JTBC為了讓路給世界盃，前晚停播《財閥家的小兒子》，只有SBS如常播劇集《救急先鋒日誌》，前晚第6集錄得9.4%收視，較上集升1.9個百分點，追平第2集高位，香港觀眾可在Disney+收看《救》劇。

文：蘇珮欣