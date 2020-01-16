《奇異女俠》關繼威一周內兩膺男配角獎 姬蒂白蘭芝封NYFCC影后

今年威尼斯影展最佳男女主角獎分別落在姬蒂白蘭芝和哥連費路身上。姬蒂更是兩度封后，早於2007年憑《七人一個卜戴倫》反串演卜戴倫（Bob Dylan）贏過威尼斯最佳女主角。姬蒂在《Tar》飾演德國樂團女指揮家Lydia Tar，講述她為錄製馬勒《第5號交響曲》費盡心神，希望藉此攀登事業高峰，然而在公在私，都諸事不順。據報姬蒂為了此片學習德語、鋼琴，並跟隨一名真正的指揮家工作，從而讓演出更有說服力。

《蝙蝠俠》男星哥連費路憑《廣告牌殺人事件》馬田麥當奴（Martin McDonagh）執導的黑色喜劇《The Banshees of Inisherin》成為影帝，馬田兼奪最佳劇本。NYFCC亦表揚哥連在另一電影《After Yang》的演出。

《奪寶奇兵》童星出身的關繼威，在《奇異女俠玩救宇宙》扮演楊紫瓊的丈夫，楊曾在訪問中表示，丈夫一角原屬意成龍主演，但對方推卻，關繼威執二攤，反令他接連得獎；繼葛咸獎後，他在NYFCC亦贏得最佳男配角，估計本月12日公布提名名單的金球獎，他很大機會榜上有名。

最佳女配角落在《虛無》琪琪帕瑪（Keke Palmer）身上。香港觀衆可透過Netflix欣賞的印度片《革命雙雄》，S. S.拉查摩利（S. S. Rajamouli）贏得最佳導演殊榮。《革》片以獨立前的印度為背景，描述一名無畏戰士展開危險任務，與效力英方的鐵血警察正面交鋒。波蘭片《驢子伊艾奧》（EO）則贏得最佳外語片。NYFCC把最佳攝影頒給2022年全球票房冠軍《壯志凌雲：獨行俠》，並頒發特別獎予在囚的《伊朗的士笑看人生》伊朗導演巴納希（Jafar Panahi）。