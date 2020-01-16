4年前借款2600萬只還500萬 大S公開汪小菲親筆借據

【明報專訊】台灣女星徐熙媛（大S）跟前夫汪小菲早前爆出金錢糾紛，導火線是因汪小菲被指違反離婚協議，自今年3月未向大S支付相關生活費，欠490萬新台幣（約125萬港元）。大S向台北地方法院申請強制執行，法院裁准，汪小菲必須如期付款，否則他在台灣的資產，如存款和經營的酒店可能被抵償或查封。事件引發汪小菲與母親張蘭不停攻擊大S與小S及S媽，雙方隔空罵戰。張蘭多次開直播撐兒子，狂數「S家」不是，包括指S媽過去是「坐枱的」，又說大S家電費高達94,000元新台幣，是因為她將家人電表也納入自家電費。S媽為此還擊，澄清年輕時在餐廳打工非「坐枱」，對於驚人電費一事，她說：「不同地址，電費怎可能一起計算？」