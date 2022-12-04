《就是青春》收視欠佳感不快 林躍翰繼續努力盼觀眾支持

林躍翰表示看到節目收視低的報道時，確有少少不開心，「因為我們參加比賽是想觀眾見到，但收視有點低，亦不是我們能力範圍控制到的事，但還是會專注表演和拍攝，希望表現更好，令更多觀眾知道，會看我們」。對於被冠以「翻版胡鴻鈞」之名，他稱在網上平台見到對方的大頭照都嚇一嚇，以為是自己，認為應是角度問題，他說：「我覺得似胡鴻鈞都是好事，因而多了別人留意，甚至吸引了胡鴻鈞特地找我拍了條片。其實當我們行埋一齊是不似的，被指翻版沒不開心，但希望大家記得我。」

洪韻騏擔心壓力影響進步

洪韻騏被封「炎明熹勁敵」，她卻摸不着頭腦，更一度被嚇親，受不住這壓力爆喊，她說：「其實我不是易喊的人，但好驚會令人失望。我覺得炎明熹唱歌好勁，一直是我的學習對象，不認同是什麼勁敵，怕被比較會很大壓力而影響進步。」

梁樂童人如其名 阮偉倫受寵若驚

梁樂童與洪韻騏情同姊妹，經常把合照放上網，23歲的她被網民大讚似19歲洪韻騏的妹妹，她笑稱被指童顏都好，襯番個名。

阮偉倫獲網民大讚顏值高，雙眼長期水汪汪，他說：「我覺得個樣OK的，但沒大家所講的這麼誇張，有點受寵若驚，第一次畀人公開讚靚仔，感到好尷尬。」

記者：林祖傑