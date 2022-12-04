王菀之開騷貫徹寡言 Serrini稱舊愛已婚不是損失

Ivana與Serrini在演唱會先合唱《靜謐神林》、《天堂有路》、《小俠》及《誅神的黃昏 》揭開序幕，Ivana整晚的服裝以黑色為主調，開場穿帳篷般大的黑裙型爆現身，之後又化身衣櫃，配以Blythe doll的妝唱《The Pink Room 》，又叫全場歌迷企起身跳舞，氣氛熱烈。

拖道具馬車變「拉頭馬」

Ivana開騷一向寡言，相對Serrini出名健談，她在獨唱環節拖着道具馬車唱《樹仔》，又模仿Ivana腔調說：「我問Ivana，和她開演唱會可唔可以講嘢？她就話鍾意講咩都得㗎！其實我拖馬車想表達拖住白馬王子出來，結果變咗『拉頭馬』。」令全場爆笑。她唱《長期浪漫》時，又因忙着搬道具箱到另一位置而「甩嘴」。Ivana以鋼琴自彈自唱《Gloomy Sunday》、《Don't Text Him》及《White》，稱開騷時習慣不講太多說話。

Serrini獻唱《我在流浮山滴眼水》時一度感觸，唱畢自爆曲中所指的舊愛已結婚，不過獻唱時感觸，只是對自己的作品有感覺，她說：「那個記憶不是傷痛，不是損失，只是了解到自己幾咁好，人不在歌還在，感覺真好。Ivana和我同樣會被自己的歌感動，她寫的旋律好勁，會對自己的作品好有自信，和我一樣。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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