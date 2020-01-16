曾自資拍戲票房仆直 甄子丹：當時戶口得100元

出道40年的甄子丹向學員分享經歷，透露入行17年時，曾自資拍電影，卻慘遭滑鐵盧，「票房仆直，當時銀行戶口得100元，對我好大打擊，賺不到錢，好沮喪，問自己是否入錯行，是否應該退出。幸好我沒退出，堅持夢想捱下去，過程反反覆覆，終於遇到機遇。我同大家分享，就算你幾喜歡拍戲，但無資金、無市場是做不到的，所以讀這個課程是對的，我之後都是用別人的錢來拍戲」。

陳庭欣信男友 「適合時候會結婚」

陳庭欣擔任司儀。談到她的男友楊振源（Benny）近日被拍到與金髮女子結伴出海。她心情未受影響，笑說：「發生任何事都不會影響我的工作態度和情緒。」她否認和男友感情有變，「我無事，放心，我好開心。（有否叫男友不要跟女生單獨約會？）我都會同男仔去街，朋友不是男就是女，拍拖不是坐監，要有自己的朋友和空間，我跟男友互相信任。（有否考慮結婚？）我不會為結婚而結婚，身邊朋友和親戚都是拍拖好耐才結婚，到了適合時候，我們自然會結婚」。

記者：柯美