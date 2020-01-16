曾自資拍戲票房仆直 甄子丹：當時戶口得100元

【明報專訊】「2022粵港澳大灣區國際電影營銷證書課程」昨日舉行，香港電影製作發行協會理事長及課程總監黃百鳴與課程導師高志森等出席，甄子丹擔任頒獎嘉賓。
出道40年的甄子丹向學員分享經歷，透露入行17年時，曾自資拍電影，卻慘遭滑鐵盧，「票房仆直，當時銀行戶口得100元，對我好大打擊，賺不到錢，好沮喪，問自己是否入錯行，是否應該退出。幸好我沒退出，堅持夢想捱下去，過程反反覆覆，終於遇到機遇。我同大家分享，就算你幾喜歡拍戲，但無資金、無市場是做不到的，所以讀這個課程是對的，我之後都是用別人的錢來拍戲」。
陳庭欣信男友 「適合時候會結婚」
陳庭欣擔任司儀。談到她的男友楊振源（Benny）近日被拍到與金髮女子結伴出海。她心情未受影響，笑說：「發生任何事都不會影響我的工作態度和情緒。」她否認和男友感情有變，「我無事，放心，我好開心。（有否叫男友不要跟女生單獨約會？）我都會同男仔去街，朋友不是男就是女，拍拖不是坐監，要有自己的朋友和空間，我跟男友互相信任。（有否考慮結婚？）我不會為結婚而結婚，身邊朋友和親戚都是拍拖好耐才結婚，到了適合時候，我們自然會結婚」。
記者：柯美
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