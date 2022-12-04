《歡樂滿東華2022》李芷晴挑戰浸冰水 汪明荃為銀紙福袋題字

《香港小姐再競選》三甲何沛珈、李芷晴、陳懿德性感打扮參加「凍冰水 籌善款」，浸在冰水及向自己淋冰，凍得她們騰騰震，李芷晴還將大堆冰倒在胸口。應屆港姐林鈺洧、梁超怡及邢慧敏穿黑色晚裝，林鈺洧表示雖很怕凍，但想挑戰浸「凍冰水」項目，盼為表善心顯出誠意。

譚詠麟領軍打頭陣獻唱

譚詠麟與《聲夢傳奇》兩季畢業生打頭陣獻唱，獲贊助100萬。譚俊彥參與網上版演出，跟歌手夾Band唱歌外，又負責「爬得快 籌得多」搶包山項目，他指「包山」有3層樓高，事前有綵排兼做足安全措施，不太擔心。他與隊友戰略是一開始爬到最高點，在分半鐘內搶最多包。

譚俊彥預告子女會捐出零用錢為他打氣，呼籲大家留意熒幕會出現「譚小朋友」。

記者：林蘊兒、林祖傑