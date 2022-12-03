【開箱】《骨肉的總和》 血腥愛情故事 少女難脫宿命

食人族遇上食人族

《骨肉的總和》講述1980年代的美國，少女Maren晚上瞞着父親往同學家聚會，忽然咬斷一名本來很投契的女同學手指，慌忙逃回家，父親Frank着她立刻收拾細軟一起離開。逃到馬里蘭州後，Maren剛度過18歲生日不久，Frank遺下她的出生證明書、小量現金及一卷錄音帶後，即不辭而別。Maren從父親的錄音帶知道自己3歲咬斃保母，是第一次初嘗人肉滋味，她決定拿起背囊往找素未謀面的母親Janelle。途中遇見年長的Sully，後者稱靠嗅覺就知道Maren是他的同類，還邀請她到房子裏留宿，之後才發現裏面住了一個行將入木的老婦，Sully正等待她斷氣後「開餐」。

翌日兩人對已氣絕的老婦噬骨吃肉，Sully警告Maren，待她年紀漸長，吃人的欲望只會愈來愈強烈。Maren感覺對方十分古怪，遂偷偷離開。途中她在超市高買，得到Lee掩護，知道對方也是食人族，Lee咬掉一名男子，取去他的貨車，Maren決定跟他結伴，一起往尋找Janelle。兩人途中邂逅其他食人族，吃過不該吃的人；Maren首次見到母親Janelle的震撼，促使跟Lee一度分開，最終Lee向她告白過往創傷，兩人決定結束漂泊，一起過「正常」生活。怎料愈想脫離食人魔的生活，食人魔還是會找上門來。

片中的Lee與Maren年輕漂亮，同是食人族外，孤獨感也是兩人之間的連繫，漸漸依靠彼此。兩人成長背景迥異，心態亦不同。Lee食人遺傳自父親，跟妹妹Kayla也一直被他虐待，終造成殺父悲劇，也成為最深創痛。Maren則遺傳了母親的食人天性，父親雖然背棄跟太太的承諾，離女兒而去，但至少等到她18歲長大，之前她怎樣噬人，Frank也會善後，帶她逃亡。Maren目睹母親的悲劇，不想重蹈覆轍，決心擺脫宿命。雖有嗜血天性，但Maren的道德界線較高，當得知Lee色誘男子再下手，受害者還家有妻小，Maren始終良心難安。

飾演Maren的泰萊羅素是《骨肉的總和》真正主角，摘下威尼斯影展最佳新演員實至名歸；翻查資料，原來泰萊已經28歲，無論外形還是少女的迷惘，均能準確捕捉神韻；Maren追尋真正身分的一面，泰萊更展現一種堅毅氣質，她一片成名，前途無量。

麥克懷倫斯表現出色

反而添密菲沙洛米飾演脆弱青年Lee，是其一貫風格和表現，沒什麽驚喜。不過片中他不時脫去上衣，穿著破爛牛仔褲，展現迷人微笑，估計一衆粉絲已收貨。

其實飾演Sully的《換諜者》男星麥克懷倫斯（Mark Rylance），表現尤其出色，只有三四場戲，每次出現卻教人不寒而慄，堪與《沉默的羔羊》安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）扮演的Hannibal Lecter比擬。然而Sully不像Hannibal對Clarice，有如師徒關係，彼此尊重；Sully對Maren的迷戀，跟他的噬人癖等身，與Lee和Maren之間的純愛關係，也形成對比。

上映日期：11月24日