威廉王子伉儷訪美 哈里夫婦紀錄片集預告曝光 《哈利王子與梅根》被指向王室宣戰

在長約一分鐘的《哈利王子與梅根》預告片裏，首先由旁白提問：「你們為何要拍攝紀錄片？」然後出現哈里王子夫婦從未曝光的生活照，包括梅根掩面哭泣的畫面，「當大門關上後，沒人知道真相」；哈里接着說：「我會盡一切能力保護我的家人。」梅根最後表示：「是時候聽聽我們這邊的說法？」令人覺得他倆將會透過紀錄片集，盡爆英國王室不可告人的秘密。

預告片不斷重複梅根哭泣的影像，還有威廉王子夫婦出席2019年「英聯邦日」活動的畫面，二人神情肅穆，哈里王子夫婦正好坐在他倆背後，排名高下立見。英國《每日郵報》引述知情人士稱，「他們的意圖很明確，相信沒有人會猜不到，這是向王室宣戰」。英國名嘴摩根（Piers Morgan）亦透過社交媒體嘲諷哈里王子夫婦是「醜惡的偽君子」。

《哈利王子與梅根》共6集，預告片尾顯示「即將推出」，實際上架日期未定。不過，有傳Netflix將會安排在《王冠》第5季播出後，即本月8日緊接登場，繼續把「王室熱潮」推向高峰。

《銀河守護隊3》系列最終章

除了《哈利王子與梅根》外，昨日亦有多部荷李活大片公開預告，包括Marvel超級英雄片《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）、夏里遜福（Harrison Ford）主演的《奪寶奇兵之命運時鐘》（Indiana Jones and the Dial of Destiny），以及《變形金剛：狂獸崛起》（Transformers: Rise of the Beasts）等，相當熱鬧。

昨日在巴西舉行的動漫展，明年5月上映《銀河守護隊3》，首條預告片正式登場。導演占士根（James Gunn）事先張揚今集將會是整個系列的最終章，結果將會「死得人多」。從片段所見畢利谷巴（Bradley Cooper）聲演的浣熊「火箭」，先後出現被人改造、跟女友水獺重逢，以及被打至重傷的畫面，加上「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）和「螳螂女」寶姬曼迪夫 （Pom Klementieff）分別流露痛苦表情，恐怕如導演占士根所言將會「死得人多」。

預告另一焦點是「嘉魔娜」素兒莎丹娜（Zoe Saldana）再次跟銀河守護隊並肩作戰；她在《復仇者聯盟3：無限之戰》已經陣亡，令星爵悲痛不已，《銀河守護隊3》出現的嘉魔娜其實來自多元宇宙，雖然外貌一樣，卻沒有跟星爵相愛的記憶，二人關係能否取得突破？成為最大懸念。

夏里遜福逆齡亮相《奪寶》預告片

明年6月上映《奪寶奇兵之命運時鐘》，昨日亦首次公開預告；相隔14年夏里遜福再度回歸，新片講述他飾演考古學家鍾博士年事已高，只能專心學術研究，但偶爾仍懷念昔日刺激緊張的冒險時光，然後鏡頭一轉，他穿越時空，回到過去再跟納粹狂徒作戰，相信跟片名提及「命運時鐘」有關。

超級英雄片《盧根》導演占士曼高（James Mangold）利用先進電腦特技，把80歲夏里遜福「回春」，重返壯年時代，手執經典長鞭，施展橫掃千軍，表面威風凜凜，結果敵人開槍即縮落枱底，成為預告片最大笑點。

最新一集《變形金剛：狂獸崛起》改由《王者之後：重拳復仇》導演史提芬卡普（Steven Caple Jr.）執導，博、狂兩派機械人的戰爭，隨着麥斯武人、龍頭部隊等更多新角色加盟，戰况將會變得更複雜也更大規模，為全新三部曲揭開序幕，預計明年上映。