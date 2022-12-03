王賢誌拍《仔仔一堂》有使命 難忘母親生前視Kevin為兒子

Vinci構思《仔仔一堂》，不想令人聽到節目名便有「教人搞基」的感覺，若純訪談會好悶，故他以dating為包裝。拍攝期間遇上人生大考驗，就是他跟Kevin的母親先後離世，當時他日日出入醫院，Kevin媽媽在澳門，為此他們曾在澳門隔離14日，為見最後一面。Vinci母親也在今年初離世，他難忘在最後的日子，媽媽捉住他與Kevin手說的話。他說：「佢（王媽媽）同Kevin講，『你媽媽走咗喇，我就係你媽媽』。嗰刻我覺得，其實我做呢個節目有更大嘅使命，我唔係剩係想帶出大家更認識gay嘅生活，而係我好想令到同性戀者身邊嘅屋企人都去明白，其實大家嘅包容同接納係更加緊要。」

對陳鍵鋒有好感 鍾意吳家樂

Vinci被問到曾否喜觀圈中男拍檔？他透露因拍戲經常見面，對陳鍵鋒有好感，但未到鍾意，至於吳家樂是跟他同日試鏡《K-100》，「識咗好多年。（對方知否你鍾意佢？）我諗唔會唔知，感覺到嘅」。

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