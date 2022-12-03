「電視台酬勞低到嚇死人 情願瞓覺」 劉以達慨嘆抗疫3年 工作近停擺

記者：林祖傑

昨日是劉以達與老婆冼美珍結婚24周年的日子，他特別選擇這天舉行《方丈尋根記．前傳》新書CD發布派對，獲幫他新書寫序的俞琤現身撐場。

老婆鼓勵寫奮鬥史

劉以達表示出書原因是這幾年的疫情，發覺香港人個個都好低潮，自己也一樣如跌落深谷，亦沒什麼工作，每天在家中望天打卦，老婆便鼓勵他寫一些奮鬥史在網上分享，後來見反應熱烈，便計劃出書，也決定嘗試同時推出一張純音樂唱片隨書附上，收錄16首音樂，以歌曲配合書中章節。

感謝俞琤張叔平

劉以達表示邀俞琤寫序，全因對方是人生中的伯樂，回想當年曾想將隊名定為「藍色空間」，後來俞琤幫他改為達明一派，甚至隊友黃耀明亦是由俞琤介紹認識，他說：「俞琤一直在電台默默幫助我們，才令達明一派能在樂壇佔一席位。」同時他也特別感謝張叔平（阿叔），他說：「如果無咗阿叔就不成事，只是兩條友唱吓歌，唔知著什麼衫好，被阿叔搞一搞，形象出晒嚟又靚仔。」俞琤亦大讚張叔平令達明一派錦上添花，功不可沒。

達明一派明年美加巡唱

劉以達透露隊友黃耀明在台灣舉行個人騷，他就忙出書，明年會再合體到美加巡迴演唱，亦有計劃在港開騷，當送給自己「登六」禮物，但希望找到一個比伊館更大的場地，因伊館場地太細，很多歌迷買不到飛，或考慮開戶外騷，不過暫時仍未找到適合場地。

劉以達表示今次推出前傳，明年會繼續寫，他說：「人生很多經歷起跌，前後傳也寫不完，決定加碼寫中傳，順便搵使用，都好緊要，這兩三年無人搵我拍戲，非常被動，只拍些網上廣告，都有電視台搵我拍劇，但價錢真的低到嚇死，見劇本不特別又不太想演，便推了，情願在屋企瞓覺，休息吓仲好。」