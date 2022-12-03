5歲女兒上台獻唱贏掌聲 張繼聰期待與謝安琪夫妻檔開騷

MIRROR四子台下跳舞助興

張繼聰（阿聰）近年影視兩忙，廣結人緣，前晚獲不少圈中人捧場，包括MIRROR四子柳應廷（Jer）、呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）及邱士縉（Stanley），後者還帶同女友李炘頤（Alina）到場，他們投入阿聰的快歌在台下跳舞助興；養傷中的姜濤也在社交平台為阿聰打氣。其他捧場藝人還有袁澧林、周秀娜、蔡思貝與父母、林盛斌、唐詩詠、周勵淇、鄧月平、艾粒、森美、方力申、谷德昭、白只、王丹妮、泰迪羅賓、湯令山及袁劍偉等。

舞台設有帳幕如露營場地，一身西部牛仔打扮的阿聰背起結他出場，獻唱《Get Back》、《半江紅》及《超新星》等歌曲。相隔7年再開騷，阿聰表示之前因染疫延期開騷，是上天給他有更多時間準備。之後他唱出多首歷年經典歌，包括《非走不可》、《心血》及《沒結果》等。阿聰搞笑指黎明的歌曲《OH！夜》對他影響最深，「歌詞我不是最明，但不緊要，歌名先重要，遇到任何難題時，我都會用歌名講聲『Oh yeah』就算」。他又自爆年輕時第一個偶像是米高積遜，還刻意模仿偶像參加歌唱比賽。入行前又曾在餐廳當駐場歌手，每周表演3日、每次唱4小時，獲酬勞550元。

播子女成長片段曬溫馨

阿聰獻唱《手》前，稱教導兒子無論遇到任何困難，只要堅持做好本分就可以，將首歌送給在場的兒子，熒幕播出子女的成長片段，大曬溫馨。緊接輪到全晚唯一的嘉賓出場，年僅5歲的張靖，打扮可愛獨唱英文歌《Somewhere out there》，張繼聰坐在一旁欣賞，為女兒打氣，露出慈父冧樣。張靖遺傳父母演藝天分，沒有欺場，還向觀眾揮手打招呼，贏得全場掌聲。阿聰除唱出多首舊作品，又道出入行多年心聲，最後唱到超時，至零時才結束。

可與老婆合作 絕對開心

完騷後接受訪問，阿聰解釋因擁有的一切都屬於老婆謝安琪，故台上不用刻意送歌表愛意。他開心終於完成開騷心願，感激有很多朋友來支持，感受很多愛。問會否開part 2？他表示隨緣，「我呢刻都係鍾情電影嘅。我有歌癮，但唔等於可以開到演唱會，因擔心無人買飛支持。明日（今日）要開工拍廣告及電影，工作已排到明年，如再開騷，最快要明年下旬」。會否跟老婆一齊開？他說：「我絕對持開放態度，隨老婆意思。其實約17年前，入行初期有跟老婆合作，之後已極少一齊。如果可以，我會覺得好榮幸，用絕對開心來形容。」

睇女兒表演 緊張又心甜

阿聰透露女兒張靖事前練習了幾個月，重申並非鼓勵女兒入行，只是知道她喜歡唱歌，就給她試試，當培養興趣，「女兒第一次上台表演，好享受過程。我在旁看得緊張，但又心甜，感覺有些不可思議，今次留下珍貴回憶。反而兒子張瞻對表演沒興趣」。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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