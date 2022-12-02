2022年最高串流量歌手 姜濤力壓陳卓賢MC登榜首

林家謙的專輯《SEVEN》獲得香港最高串流量專輯首位；洪嘉豪專輯《Learning Curve》與湯令山專輯《to be honest》分別排第3位及第5位。至於第2位及第4位分別是韓國男團BTS（防彈少年團）專輯《Proof》及英國歌手Ed Sheeran的專輯《=》。香港最高串流量女歌手首位是美國樂壇天后Taylor Swift、第2至4位順序是衛蘭、容祖兒、Ariana Grande及鄧紫棋。

分享花絮片自嘲「嘔像」

姜濤目前因腳傷休養及接受治療，工作大受影響。他昨日在社交網分享之前拍廣告的幕後花絮片，見他對鏡頭放下偶像包袱，做出多個搞鬼表情，被工作人員取笑他「好樣衰」。姜濤留言自嘲「嘔像 #崩壞」，他叫大家看圖說故事。他透露好想出去，希望腳傷趕緊好起來。

娛樂組