群星賀「登六」陣容媲美金像頒獎禮 陳可辛圓歌手夢 冧歌向吳君如示愛

陳可辛正式「登六」，吳君如為老公安排一個星光熠熠生日派對，她悉心打扮穿透視裝真空現身。除家人外，到賀圈中好友都是跟陳可辛一起成長及相識多年，陣容媲美金像獎頒獎典禮，包括甄子丹夫婦、鄭秀文、古天樂、劉嘉玲、任達華、鮑起靜、曾華倩與兒子林浩賢、邱淑貞與老公沈嘉偉及3女、柏安妮與女兒許恩怡、MIRROR成員呂爵安（Edan）、ERROR、梁仲恆、谷德昭、江美儀與劉偉強等，劉德華和李嘉欣送花藍祝賀。

女兒遺傳演藝天分感安慰

過百好友合照時分不同年代組合，由1980年代入行至新生代，每一個組合跟陳可辛見證彼此成長和友誼，其中2000年代表有他的女兒陳是知（Jillian）。陳可辛對於女兒找到人生目標，遺傳父母的演藝天分追求舞台上的夢想，他與君如感安慰，父女合唱經典金曲《Yesterday》，實現了他多年來的民歌歌手夢。

陳可辛拿起木結笑稱入錯行，「我等了60年，其實一個不應該做導演的人竟然做了導演」。接着彈奏及獻唱他心愛的民歌，全場歡呼吶喊，女兒在台下揮動手機燈光打氣，見證父親以民歌歌手身分闖樂壇。

分享跟老婆情史 冧爆全場

其後陳可辛深情為吳君如唱出《Always on my mind》，憑歌寄意表達對老婆多年來的濃情愛意。吳君如拿着一朵花上台為老公打氣，在老婆陪伴下，陳可辛一時感觸唱至哽咽，眼有淚光，最後夫妻深情咀嘴，感動全場。陳可辛表示當年為許冠文執導的電影《搶錢夫妻》錄唱這首英文歌做主題曲，兩個小時的錄音過程，滿腦子都是想着君如，一個接一個的甜蜜回憶湧現眼前。

劉偉強興起伴唱，合唱時，陳可辛分享與君如情史，「1993年導演會上，我同劉偉強、李志毅一齊唱同一首歌，當晚君如擔任司儀，導演會後我跟她落了JJ（星級Disco），兩個人講到雞啄晤斷，就這樣我哋就一世啦」。甜蜜回憶冧爆全場，君如展現甜蜜笑容。

娛樂組

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