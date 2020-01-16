KARA相隔7年重組撐MAMA

昨日舉行第一場頒獎禮，由前女團I.O.I成員Somi擔任主持，大會公布由粉絲投票選出全球粉絲選擇獎，10位得獎者包括Stray Kids、Seventeen、Treasure、TXT、NIMXX、Got7、PSY、NCT Dream、防彈少年團（BTS）及Blackpink；最喜愛新人獎分別由IVE、LE SSERAFIM及Kep1er奪得。壓軸頒發的全球Icon大獎得主是BTS。

頒獎禮長達3個半小時，多位歌手及組合輪流表演，前Wanna One成員姜丹尼爾與人氣節目《街舞男團》的舞蹈員一同表演，現場氣氛高漲；女團IVE、LE SSERAFIM、Kep1er、NewJeans及NIMXX合共28名女生，互相跳唱對方熱門歌曲，陣容相當鼎盛。昨晚的重點演出是女團KARA相隔7年再度合體，演唱大熱作品《Lupin》、《Step》及《Mr.》，並首度獻唱新歌《When I Love》。

今日MAMA將舉行第2場頒獎禮，改由韓劇《青春記錄》朴寶劍擔任主持，BTS成員J-Hope、女團(G)I-DLE、ITZY及IVE等亦會現場表演。

文：蘇珮欣