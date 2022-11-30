Agent L.向DJ女友求婚成功 阿正戥好姊妹開心喊到抽搐

Elsie說17歲時也沒想到眼前的男仔（曹梓冲）是跟她共度餘生的男人，並稱男友跪地手震遞上戒指求婚剎那，感覺似12年前問她可否做他的女朋友一樣，Elsie說：「我願意，12年後，我願意，120年後我都願意。」曾有傳Elsie向曹梓冲逼婚，他報喜同時澄清：「我知道好多人會話：『一定係Elsie逼婚你先求婚啦』，其實我唔係好想澄清，不過我係有責任保護我嘅未婚妻，我想講私底下Elsie一直都無逼過婚，只係我𠵱家先有足夠嘅能力去求婚，I love you Elsie！」

娛樂組