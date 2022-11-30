慧妍雅集40載 歷代港姐齊集亮相 鄭文雅回顧眼濕濕 讚師妹落力傳承

記者：陳釗

攝影：劉永銳

62歲鄭文雅穿低胸晚裝弗爆亮相，受訪時眼濕濕表示參與這次錄影很感慨，因為慧妍首個電視騷是由她當會長，成立25周年時開始製作，慧妍能走到40周年，要很多謝一班香港市民對她們的信任，「早期市民並不知道慧妍是什麼，我們當時解釋了很久，這些年全靠大家花了很多時間把這個品牌建立起來」。她很開心見到師妹曹敏莉和劉倩婷落力把40周年這個騷做好，希望繼續有香港小姐，讓慧妍持續下去，愈做愈成功。

計劃明年大搞慈善晚宴

曹敏莉表示今次節目集合3代港姐表演唱歌跳舞，有些會員更特意從外地飛回港，大家很團結；還有葉蒨文早前探訪安老中心唱歌的片段。曹敏莉自言與慧妍很有緣分，慧妍1982年成立，她同年出世，很有一齊成長的感覺。除了這個節目外，曹敏莉預告稍後陸續會有其他籌款活動，當中包括因疫情停辦了幾年的大型慈善晚宴。劉倩婷透露晚宴將於明年3月24日舉行，希望搞得盛世一點，計劃延開50圍，「自做會長以來，一直獲老公（李丞責）支持，他覺得很有意義」。她還笑稱每生完一胎，曹敏莉就跟她說是時候回慧妍當會長，搞到現在都不敢再生。

梁凱晴被讚廚藝了得

宋宛穎、梁凱晴和邵初表示會與不同年代的港姐師姐及小朋友表演歌舞。梁凱晴與邵初早前親自採摘新鮮食材，並下廚炮製美食答謝善長，梁凱晴自覺廚藝還可以，每名善長都讚好食。

邵初自爆平時沒有下廚，但有廚師指導，順利完成任務，並透露稍後趁有空檔，希望去旅行叉電。宋宛穎未有外遊計劃，並說：「我很喜歡工作，想努力賺錢，現時跟老師學演戲增值。」梁凱晴稍後將為《歡樂滿東華》及《新春開運王》擔任主持。