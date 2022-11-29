製作費14億 感恩節長假僅收1.45億 《奇異大世界》迪士尼恐賠本

截至周日為止，《黑豹2：瓦干達萬歲》美國開畫17日，累收3.67億美元（約28.6億港元），全球總收入6.75億美元（約52.6億港元），成績相當理想，不單為Marvel電影宇宙第4階段寫下圓滿句號，同時大幅拋離DC同類型電影《黑亞當》，後者上映超過一個月，美國只收1.62億美元（約12.6億港元），全球票房3.78億美元（約29.4億港元），有評論認為華納電影公司高估主角狄維莊遜（Dwayne Johnson）叫座力所致。

《神探白朗2》5日收1億

《奇異大世界》在北美超過4100個銀幕放映，票房未見突出，感恩節5日假期只收1860萬美元（約1.45億港元），新上榜排第2位；海外成績更慘淡，上周末在全球43個國家及地區上畫，首3日票房920萬美元（約7176萬港元），原因是美國以外地區並無感恩節假期，加上世界盃剛開鑼，都對電影市道帶來衝擊。據美媒Variety報道，《奇異大世界》算是近年迪士尼最差開畫電影之一，若以1.8億美元（約14億港元）製作費推算，本片恐蝕1億美元（約7.8億港元），淪為賠本貨。

排第3位的是《神探白朗：抽絲剝繭》（Glass Onion: A Knives Out Mystery），下月將在影視串流平台Netflix上架，為了取得奧斯卡入場券，特別安排在美國戲院限期上映一周，5日收1330萬美元（約1億港元），已是Netflix電影開畫冠軍；去年狄維莊遜、賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）跟姬兒加杜（Gal Gadot）合演的動作喜劇《紅色通緝令》，上架前先在美國戲院放映，首3日票房僅150萬美元（約1170萬港元）。

另一方面，內地電影業受到疫情擴散影響，前日（27日）全國戲院營運率僅41.7%，連續4日低於50%水平，刷新半年來最差紀錄。日本動畫《名偵探柯南：萬聖節的新娘》穩佔票房冠軍，內地昨日收110萬人民幣（下同），上映11日累收1.2億，成績算是不俗；緊隨其後的是華語片《掃黑行動》和《您好，北京》，單日分別收86萬及85萬，難分高下；若以累積票房計算，《掃》片上映18日收1.4億，《你》片11日只收3524萬，則高下立見。