演唱會疑藉籃球念故友錢國偉 鄭伊健哽咽談社會變化盼多溝通

記者：林祖傑

伊健今次演唱會主題及編排惹來不少解讀，他在台上表示相隔3年多再開騷，覺得變化好大，「好多嘢發生咗，大家都估唔到，好多衝擊，所以我們才用特別的方法將世界時事演一次，希望大家用一種抽象形式感受下，但我相信大家學識一樣嘢，就是珍惜。至於見到3個火桶，大家有很多諗法，我就好簡單，只諗到燒嘢食，每次見到燃點起的火，我就諗到一個願望，希望大家下次睇演唱會不需要戴口罩，另外嘅願望大家就自己諗，相信大家諗到的或希望的，都一定會得到」。

戴罩途人木無表情感難受

到第二次encore，唱最後一首歌《可樂》前，伊健提及內心想法，道出開騷原因，他說：「為何搞這個騷呢？這幾年見到大家戴口罩，臉上無乜表情，我響街撞到好多人，佢哋隻眼好似睇唔到嘢，亦都唔知身邊啲人發生咩事，覺得呢種感覺好難受……」說到此，伊健情緒激動轉身平復心情，語帶哽咽表示要先冷靜一下，再續道：「以前唔係咁，大家會打招呼，有講有笑，所以就開始諗，我有咩可以做到，我係一個藝人，要做番自己本分，一係唱歌一係拍戲，既然陳光榮的作品可以打動大家，那就開演唱會。希望今（前）晚之後，戴口罩只係軀殼，只要裏邊無改變過就得，其實人與人之間係需要溝通，呢個係我一番小小心意，希望大家聽得懂。」

伊健完騷後受訪，表示太累不願多談，他稱最後一場特別感觸，有不捨得是很正常，做完騷最想休息。問觀眾要求除衫，下次開騷可會考慮？他說：「點解要除？我演唱會從來冇除過衫。（知否汗水令上衣濕到變透視裝？）我睇唔到，咁咪好睇過除衫囉。」提到表演踩Roller，他說：「每日都有新諗法想令大家開心，對鞋今（前）日先拿出來試吓得唔得，又得喎，咪唱隻歌囉，讀書時已學識。（以前用嚟追女仔？）追唔到啦。」

避談籃球是否跟Wilson有關

談到台上放了印有「Wilson」的籃球，是否有所含意或是與錢國偉（Wilson）的回憶點滴？他說：「沒有含意，只是陳設，我買㗎個波，我𠵱家想打籃球呀嘛。」不是與Wilson有關？伊健避談：「不要想太多，咁啱啫。你咁問，走喇，bye bye！」

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