紅館騷意外後 MIRROR再踏舞台唱團歌 盧瀚霆自爆綵排落淚 演出再爆喊

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

獲頒KKBOX「十大年度風雲歌手」的包括男團MIRROR、AL、呂爵安（Edan）、Ian、柳應廷（Jer）、姜濤、林家謙、張敬軒、張天賦（MC）、Dear Jane。Edan兼獲「年度新人」，獨攬兩獎。

姜濤睇直播撐隊友

姜濤因傷缺席，仍睇直播撐隊友，在社交網留言：「很想陪着你們。Proud of you guys﹗身為MIRROR的成員，我永遠很驕傲﹗」前晚除了姜濤缺席，張敬軒因有其他工作沒現身，Dear Jane成員則確診新冠病毒。風雲大使Serrini伙拍林家謙擔任主持，妙語如珠為現場炒熱氣氛，嘉賓則有古巨基、陳蕾等。

Lokman再踏舞台激動

壓軸出場的MIRROR合唱《We all are》，AL情緒激動爆喊，大半首歌沒法唱下去，邱士縉（Stanley）、李駿傑（Jeremy）、Jer、邱傲然（Tiger）等也眼濕濕。隊長Lokman受訪時稱歌曲情感濃烈，而且能與隊友再踏舞台有幾分激動，AL續說：「綵排已經有喊，我提自己正式表演要忍住完成首歌，但好感觸，唱歌時令我聯想起好多事，亦都想答應各位粉絲和一直支持我們的觀眾。今晚第一次唱這首歌，覺得近幾個月辛苦大家，牽涉了所有單位、所有人，一時三刻忍不住，好抱歉。」

Jer讚AL叻仔，喊之中懂得以眼神呼喚隊友幫手唱；又稱能一起再踏舞台很感動、興奮和開心，若姜濤同在會更圓滿，「我們知道姜濤有睇直播支持，希望大家一齊捱過艱難日子，不久將來12人能齊齊整整踏上舞台表演」。成員有否探姜濤？江𤒹生（AK）說：「我們要綵排演出，未有時間，但有通短訊。平時姜濤不回覆信息，現在輪到他發相、短片炸我們，講解衝擊波治療如何衝擊到他隻腳好痛。」同樣淚灑舞台的Stanley承認每次聽到這首歌都有好大感覺，加上在舞台望見大家就更加感動。

Ian讚Amy「好好好好的女仔」

Ian與Amy傳出分手，結束兩年情，他稱感到十分可惜，畢竟一起經歷好多，「我們商量過之後，和平地有共識作出這決定，我和Amy現在是朋友身分支持對方。平時我好少講私事，始終兩個人的事，不想講、亦不方便講太多，好多謝大家關心。我只想講Amy是個好好好好的女仔，希望大家畀空間，不要畀壓力她。」問他心情平復未？他說：「集中工作，此外都好多重要事要處理，私人感情不是擺第一位。（有否找隊友傾訴和分擔？）私事比較少分享，始終兩個人的事，我都要尊重對方，她未必想兩個人的事讓其他人知，所以一直好低調。其實我都不好意思，好似私人事佔用了公共資源」。Jer立即表示關心，稱會支持Ian。

有份參演MIRROR演唱會的24名舞者近日聯署「萬言血淚書」，Lokman表示事故仍在調查，因牽涉法律問題，不方便講太多，AK續說：「其實我們都好肉緊件事，但涉及太多，好多問題我們控制不到，亦不可以講住，也很希望快點有個答案。」

古巨基問准兒子與Edan合唱

Edan與古巨基（基仔）談到同台合唱《飄流教室》，Edan表示榮幸，問到是否色誘基仔出山？他笑言沒有，基仔很快答應，基仔透露，「大會邀請過我，本來婉拒了，唱片公司安排我明年再踏舞台，但Edan透過經理人邀請我，我問過兒子『去同Edan哥哥唱歌好不好？』他說『Good！』我才來的」。基仔稱因疫情相隔3年再受訪，感覺恍如隔世。Edan笑言這次演出，要多謝基仔個仔。基仔大讚兒子有音樂天分，「他好有興趣唱歌，每日英文歌ABC，聽到快歌會跳舞，上網睇到我唱歌會叫爸爸，非常可愛。（有冇計劃追多個？）順其自然啦，我都好喜歡小朋友」。Edan相信基仔兒子遺傳了音樂細胞，但自認太耐沒公開表演，自彈自唱《E先生連環不幸事件》緊張到手震，好彩有基仔陪伴。基仔也自爆臨場緊張失準，「剛唱第一句詞甩甩哋，真是老貓燒鬚，不過整體合唱幾好，希望下次再合作，由Edan彈琴我唱歌」。

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