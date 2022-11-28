【開箱】同志浪漫喜劇《哥兒們》 美國票房慘敗 策略失誤計錯數？

個性背景迥異的戀人

《哥兒們》講述公開出櫃的紐約博物館館長Bobby，一向在複雜多變的現代感情世界保持單身，直至在夜店邂逅型男律師Aaron，瞬間墮入愛河，但兩人個性迥異，感情路上能否一帆風順？此片雖號稱所有主要演員來自LGBTQ社群，劇情又出現很多跟同性戀相關的笑料，但只要把其中一個男角換為女性，跟《網上情緣》等異性戀浪漫喜劇分別不大。

Bobby是個毒舌又害怕感情受創的單身漢，主持網台節目有大批支持者，但他最全情投入是跟志同道合的朋友創辦LGBTQ博物館。Bobby對工作、有關LGBTQ社群的取態自信滿滿，對個人外形倒欠缺信心，所以認識Aaron後，兩人即使投契，Bobby也偏見認為Aaron只會鍾情大隻爆肌男。兩人的成長背景也截然不同，Bobby的父母開放，讓他自幼接觸同志社群，即使身在弱勢的LGBTQ，他的自信並非走捷徑可得來。相反Aaron來自較保守地區，母親又是小學老師，家人接受他的性取向，但不代表會跟Bobby般思想進步。Aaron一直想製作朱古力，擔心被視為娘娘腔，而選擇別人認可的職業，違背真正心意。所以當兩人感情成熟，Aaron家人來紐約度假，力邀Bobby同行，結果聖誕聚餐，變成兩人不歡而散。一如其他異性戀喜劇，不難猜測這一對最後錯的一方會道歉，有個快樂結局。

《哥兒們》有很多美國地道關於音樂、電影和文化笑料，如果不熟悉，可能感覺有點沉悶；譬如Aaron提到最喜歡鄉謠男歌手Garth Brooks的歌曲，而不是芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）等gay icon，Aaron這個音樂喜好，Bobby一度笑言還以為對方是異性戀者。

如果熟悉美國歌影視文化，觀衆大概會覺得《哥兒們》是合格有餘的同志喜劇。不過為何美國觀衆不賣帳？根據美媒Variety分析，《哥》片票房表現，反映了不止吸引不到異性戀觀衆，同時也受同志冷待，大致可歸因於幾方面。《哥》片9月30日開畫，橫跨10月映期，根據票房網站Box Office Mojo資料，百大最高收浪漫喜劇，10月份上映的只佔4齣，寶黛麗（Bo Derek）主演《10》位列第10，已排名最前。此外現今觀衆都被串流平台的獨家電影分散注意力，跟《哥》片同期上架的就有Netflix《金髮夢露》和Disney+《女巫也瘋狂2》，恰巧兩片卡士都不弱。

浪漫喜劇需明星參演

其次浪漫喜劇大多需要有叫座力的明星；雖然在《哥兒們》扮演Bobby的比利艾希納演出過《賤鄰2》，又曾為動畫《獅子王》獻聲，飾演Aaron的陸克麥法蘭（Luke Macfarlane）外形亦不俗，但號召力是否足夠？單看電影海報只有兩男互拍屁股卻不見容貌，已知道演員不是賣點。以今年高收的同類型電影為例，《失驚無神闖謎城》和《幸福入場券》分別有珊迪娜布洛（Sandra Bullock）、卓靈達譚（Channing Tatum）、茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）、佐治古尼（George Clooney）等家喻戶曉的演員擔正，在吸引觀衆入場方面自然較有貢獻。據Variety分析，《哥》片把宣傳重點放在LGBTQ演員、主流公司發行，卻忽略了此片導演尼古拉斯史托勒（Nicholas Stoller）也拍過《賤鄰》等賣座喜劇，對於告訴觀衆《哥》片的優點在哪裏，似乎失去焦點。

上映日期：11月25日