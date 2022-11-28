不雅片來自日本色情網站 林鈺洧：造謠者會有報應

林鈺洧早前為父母隔空罵戰感困擾，近日又有人向傳媒兜售一段男女不雅片段，聲稱片中女主角是林鈺洧，令她大感驚訝，澄清不是片中人，並知會無綫後獲信任及支持，她親往警署報案。無綫發聲明稱不雅片與林鈺洧完全無關，對此含有惡意、誹謗及虛假成分的事向警方報案跟進，如日後有關惡意明示或暗示不雅影片中人為林鈺洧，不排除採取進一步法律行動。

「還我一個清白」

林鈺洧前晚與同屆港姐季軍梁超怡及友誼小姐邢慧敏出席慈善晚宴。談及不雅片事件，林鈺洧表示感困擾，但沒因此失眠，透露警方已找到影片來源，是來自日本的色情網站。她說：「好快已幫我洗脫罪名，還我一個清白，好肯定片中人不是我。」

食薯片飲汽水減壓

林鈺洧表示肯定沒拍過這些不雅片，以前拍拖也從未拍過，減壓方法是食薯片飲汽水，吐出一肚氣。問是否得罪人被陷害？她聞言有點激動，強忍眼淚說：「我都控制不到，把口生在人哋度，唯有做好自己，但成日有啲嘢『冚』埋嚟，我都好辛苦，都希望停止，真係有少少躁，已經連續開6日工，放假睇劇開心吓，又要去差館，我覺得做這些事的人會有報應，搞衰人，自己都不會好得去邊。我無做過，搞不到我，造謠者會食番個後果，真的覺得好煩。」

記者：林祖傑