叱咤「我最喜愛女歌手」7強止步 炎明熹：得到大家支持好滿足

Gigi連日來出席不同活動，暫時未知聖誕節的工作安排。提到在商台叱咤「我最喜愛的女歌手」7強止步，會否感失望？Gigi說：「沒有失望，得到大家支持已好開心及滿足，最緊要做好自己先，如果未做得好而又得到好多獎，會對不起大家。」

Yumi爭新人獎無壓力

Yumi忙於為兩個音樂會排練，盼聖誕節有時間約會朋友及慶祝生日。她今年角逐樂壇頒獎禮的新人獎，稱難料能否得獎，最重要開心和享受，獲觀眾喜歡便夠。好友Gigi與姚焯菲去年獲得多個樂壇新人獎，她稱不會感壓力，「唱歌是我鍾意的事，不一定要得獎」。

露雲娜想收Windy做契女

露雲娜早前跟Windy合唱《荳芽夢》，十分投緣，想收對方為契女，「Windy好sweet，我們關係好密切。見到她時，感覺有我當年的影子」。她讚Windy謙虛又好學，不是只靠天分。Windy亦欣賞殿堂級前輩露雲娜沒架子似大姐姐，希望有機會一齊拍劇演母女。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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