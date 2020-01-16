難逃MIRROR分手魔咒 陳卓賢盧慧敏兩年情告終 情侶變朋友

娛樂組

昨日突然傳出陳卓賢（Ian）與盧慧敏（Amy）已和平分手，被指再見亦是朋友。Amy所屬經理人公司Cool Style回覆傳媒，承認兩人分手，「二人已轉為朋友關係，希望給予空間。公司不會干涉藝人私事。之後亦不會對此事再回應。謝謝關心」。Ian昨日未有就分手回應，晚上跟隊友到亞洲國際博覽館出席《第四屆KKBOX香港風雲榜》。

拍劇擦出愛火花 一吻定情

Ian與Amy同為29歲，前年因拍攝ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》擦出愛火花，劇中兩人有吻戲，被指一吻定情。他們因被影到拍拖往坪洲，令戀情曝光，其後兩人亦大方認愛。Amy出席活動時，間中會隔空放閃，Ian則對感情事表現低調。今年5月，Ian回應MIRROR隊友輪住與女友分手，被指難逃分手魔咒時，他還充滿信心說不相信有分手魔咒，認為隊員甩拖是巧合，並甜笑說跟Amy還好，不用擔心。至於Amy上月初慶祝生日時，被粉絲問跟誰一起過？她笑言知道粉絲想問什麼，稱生日會跟「屋企人sss」一齊過，但未透露Ian是否在「屋企人sss」之列。

呂爵安柳應廷陳瑞輝先後分手

MIRROR成員的感情生活是外界焦點，近年成員先後與女友分手，包括呂爵安（Edan）出道不久，與拍拖3年的女友宣布感情告終。去年底柳應廷（Jer）跟女友Kelly結束多年情。陳瑞輝（Frankie）今年5月跟拍拖13年的女友亦分手收場。現在輪到Ian和Amy的戀情告終。有指Ian與Amy自承認拍拖後，Amy雖獲得Ian不少粉絲接受及愛屋及烏，不過Ian是人氣偶像，Amy要承受不少壓力。之前傳兩人曾鬧交，終於再次難逃MIRROR的分手魔咒。不少網民對他們分手感可惜，覺得兩人外形合襯。

Ian目前專注工作，近日為ViuTV新劇《冰上火花》練習打冰上曲棍球，與楊樂文（Lokman）﹑江生（AK）、柯煒林、林愷鈴等合演。預告片中，Lokman與Ian穿冰上曲棍球服上陣，英氣十足。